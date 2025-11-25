Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tecnología

La Universidad de Extremadura se sitúa como número 12 del mundo en Teledetección y segunda de Europa

El ranking de Shanghái la posiciona como la primera del país en Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Los investigadores de la UEX Javier Plaza y Antonio Plaza.

Los investigadores de la UEX Javier Plaza y Antonio Plaza. / Cedida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

La Universidad de Extremadura (UEx) encabeza la clasificación nacional en Teledetección y en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, según el ranking de Shanghái por disciplinas recientemente publicado. La institución extremeña alcanza el puesto número 12 del mundo en Teledetección, situándose además como segunda de Europa en esta especialidad, y mantiene la primera posición en España por cuarto año consecutivo en Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Seis áreas entre las 400 mejores del mundo

La UEx figura entre las 400 mejores universidades del planeta en seis áreas de conocimiento: Teledetección (12), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (101-150), Ciencia y Tecnología de los Alimentos (151-200), Ciencias Agrícolas (151-200), Ciencias Veterinarias (151-200) y Ciencias de la Tierra (301-400). Todas ellas se sitúan, además, entre las diez primeras de España.

La Teledetección, disciplina centrada en el análisis de imágenes hiperespectrales y en algoritmos para el procesamiento de datos satelitales, es uno de los campos en los que la UEx ha consolidado su liderazgo desde su primera aparición en este ranking en 2018.

Liderazgo

Por cuarto año consecutivo, desde 2022, la UEx encabeza también el ranking nacional en Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Esta posición refuerza el papel de la Escuela de Ingenierías Industriales, que se sitúa como referente en las titulaciones de Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica y Automática, ambas de la rama industrial.

Noticias relacionadas y más

Dos investigadores entre los más citados del mundo

Antonio Plaza y Javier Plaza, investigadores de la UEx en el área de Computación Hiperespectral, vuelven a aparecer en 2025 en la lista de Investigadores Altamente Citados, elaborada por Clarivate Analytics. Este listado incluye al 1 % de los expertos más influyentes del planeta en cada campo del conocimiento, y en él figuran 93 investigadores españoles junto a más de 7.000 científicos de todo el mundo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
  2. Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
  3. El negocio que triunfa en TikTok aterriza en Badajoz
  4. Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
  5. Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
  6. Badajoz tendrá un mercadillo extraordinario por el 'Black Friday' el 29 de noviembre
  7. Elvas acogerá la 'mayor feria de antigüedades de Portugal' del 21 al 23 de noviembre
  8. Al menos 40 personas duermen en la calle en Badajoz: los colectivos reclaman activar el protocolo de frío

Alumnos de cuatro institutos protagonizan un pleno sobre igualdad en la Diputación de Badajoz

Alumnos de cuatro institutos protagonizan un pleno sobre igualdad en la Diputación de Badajoz

Extremadura reconoce con sus premios la labor de Morante, Victorino y el tejido taurino regional

Extremadura reconoce con sus premios la labor de Morante, Victorino y el tejido taurino regional

El 'Pasaporte del Comercio Local' de Mérida te premia por comprar en casa: sorteo de 950 euros y regalos en Navidad

El 'Pasaporte del Comercio Local' de Mérida te premia por comprar en casa: sorteo de 950 euros y regalos en Navidad

Así podrás ver la Super Luna Fría en Badajoz: actividad gratuita y con autobús incluido

Así podrás ver la Super Luna Fría en Badajoz: actividad gratuita y con autobús incluido

Vídeo | El 25N moviliza a Badajoz en una multitudinaria protesta contra la violencia de género

El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia

El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia

Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento

Iryo cifra en un 15% el seguimiento de la huelga de personal de oficinas y mantenimiento
Tracking Pixel Contents