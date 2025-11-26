«El alcalde y los concejales deben estar en contacto continuo con la calle»

¿Qué mecanismos de participación ciudadana considera prioritarios para fortalecer la implicación de los vecinos en la toma de decisiones municipales?

El primer mecanismo de participación ciudadana es que, tanto el alcalde como los concejales, estén en contacto continuo con la calle. A veces los vecinos tienen frenos burocráticos que el alcalde y los concejales pueden superar. De esta manera la ciudadanía traslada todas sus inquietudes y sugerencias Gobierno municipal. Otros mecanismos son la participación en el pleno y las redes sociales. Es muy importante el diálogo permanente con la ciudadanía. El alcalde, si está en un acto público, debe hablar con los vecinos y recoger sus inquietudes. Y también el día que va a comprar el pan o tomándose un café. Ese tipo de contactos es fundamental para esa participación popular. También hay que tener en cuenta todos los colectivos y asociaciones, haciéndolos partícipes de las actividades locales. El trato directo en los colegios es importante para también hacer partícipes a los niños y niñas. Nos olvidamos de que ellos no solamente son el futuro, sino el presente. Además, suele ser muy gratificante, porque te trasladan muchas necesidades que a lo mejor del día a día tú no las ves.

¿Qué estrategias está impulsando el ayuntamiento para combatir la despoblación y fomentar oportunidades económicas en Medellín?

Desde los ayuntamientos pequeños la verdad tenemos poco margen de actuación en ese sentido. No es una batalla que pueda realizar cada pueblo por su cuenta, sino que debe ser una estrategia de una Administración que pueda coordinar las actuaciones en todos los pueblos. Desde Medellín intentamos aprovechar el potencial turístico, fuente de empleo y de riqueza. Si los ciudadanos tienen un ayuntamiento cercano que solventa sus necesidades esto también es un aliciente para quedarse o que personas de otras ciudades vengan a Medellín.

Medellín posee un importante patrimonio cultural y arqueológico. ¿Cómo se está integrando su gestión dentro del modelo de desarrollo municipal?

La gestión que estamos realizando está enfocada en la puesta en valor de ese patrimonio. La difusión es fundamental para que pueda ser un foco de atracción de visitantes y que ese patrimonio genere riqueza para la localidad.

También hay que velar por políticas de conservación. Tenemos que lograr que ese patrimonio perdure en el tiempo y las generaciones venideras lo puedan disfrutar. Desde el consistorio hemos creado el Servicio Municipal de Arqueología para velar por la protección del patrimonio.

Las escuelas profesionales que realizamos van todas enfocadas a la conservación del mantenimiento del patrimonio y buscamos la colaboración de otras instituciones, como la Junta de Extremadura o la Diputación de Badajoz.

¿Cuáles son los principales retos financieros del municipio y qué medidas está adoptando para optimizar los recursos disponibles?

El reto principal que adolecen muchos municipios en ocasiones es la falta de financiación. Por parte de las Diputaciones o de la Junta, incluso del Estado, salen líneas de ayudas, pero considero que se queda insuficiente para la cantidad de servicios que tenemos que prestar. Por no hablar de la burocracia que en ocasiones, sobre todo en los municipios pequeños, es un verdadero lastre. Nuestro objetivo es la optimización de recursos, gastar solo lo que es necesario. Es muy importante la dinamización de los vecinos para generar un clima positivo de convivencia.

¿Cómo valora la cooperación con la Diputación de Badajoz y otras administraciones para abordar proyectos que no podría hacer en solitario?

La cooperación la valoro en términos positivos, tanto con la Diputación de Badajoz como con la Junta de Extremadura, que son las instituciones con las que más relación tenemos. En muchos casos, teniendo en cuenta que la mayoría de los municipios extremeños somos pequeños municipios, son muchas las necesidades que hay que atender y la capacidad económica de los pueblos también tiene límites. Entiendo que todas las Administraciones no pueden llegar a solventar todos los problemas que tengan las entidades locales, pero creo que se podría aumentar la ayuda a los municipios, porque al final somos las instituciones más cercanas a los ciudadanos.