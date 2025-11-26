¿Cuánto cobran los alcaldes extremeños?: el 18% supera los 33.700 euros de salario medio

El sueldo del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, es el mayor como regidor en Extremadura: 76.587 euros, mientras que le sigue muy de cerca en listado el primer edil de Badajoz, Ignacio Gragera, con 76.474 euros. Cierra el podio el de Cáceres, Rafael Mateos, con 65.666 euros, todos ellos con dedicación exclusiva a sus cargos. Así se refleja en los listados publicados con las retribuciones de cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas que acaba de publicar el Ministerio de la Función Pública con datos de 2024.

El sistema de Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA), que aporta datos de 6.858 de las 8.131 alcaldías de España, ya que el resto no los ha facilitado, 2.265 alcaldes y alcaldesas no tienen asignada ninguna retribución, mientras 1.513 cobran más que el salario medio anual de los españoles, que se situó en 33.700 euros, según los datos recién publicados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat.

Los de Madrid, con 110.688,12 euros; Bilbao, con 105.557,28 euros; Barcelona, con 104.000 euros, Donostia/San Sebastián (96.965,68 euros), Vitoria-Gasteiz (96.016,48), Sevilla (96.016,48 euros), Málaga (95.500,63 euros), Marbella (95.464,60 euros), Burgos (94.555,36 euros), Valencia (94.291,12 euros), Getxo (Bizkaia, 92.201,04 euros), San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife, 91.172,48 euros) y Almería (91.101,61 euros) son los alcaldes que más cobran.

En Extremadura

A nivel regional, de los 304 ayuntamientos en Extremadura de los que hay datos de 2024 (otros 84 no han remitido correctamente la información), en 54 municipios sus alcaldes cobran por encima del salario medio, esto es el 18% cuenta con una remuneración de más de 33.700 euros. A las tres principales ciudades extremeñas que lideran la tabla de salarios de regidores, le siguen Plasencia, Villanueva de la Serena y Coria, con unos sueldos de 62.997, 58.716 y 58.080 euros, respectivamente.

En un total de diez poblaciones sus alcaldes superan los 50.000 euros de salario por dedicación exclusiva, incluidas también San Vicente de Alcántara, Los Santos de Maimona, Olivenza y Trujillo. El alcalde con dedicación parcial que más cobra es el de Montijo, con 46.126 euros, Javier Cienfuegos, retirado de la élite del atletismo en 2024, seguido del primer edil de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera (43.259). El 22,6% de los alcaldes extremeños del listado tiene dedicación exclusiva (69), frente al 54,6% que se dedica parcialmente (166).

Además, 69 regidores figuran "sin dedicación" (el 22,6%), lo que significa que no perciben un salario fijo del ayuntamiento, aunque pueden recibir dietas por asistencia a plenos u órganos colegiados. Entre estos están los regidores de Herrera del Duque, Zarza de Montánchez y Don Benito, que percibieron las mayores retribuciones en este apartado, con 19.225, 12.000 y 11.720 euros, respectivamente. Hay otros 23 ayuntamientos en los que el alcalde no percibe ningún tipo de remuneración y en 27 ingresaron menos de mil euros al año, desde los 50 euros del regidor de Puebla del Maestre hasta los 930 euros de la de Garrovillas de Alconétar.

Respecto a los 2.240 concejales extremeños listados, que en total percibieron más de 9 millones de euros en 2024, 1.474 contaron con menos de mil euros de ingresos por el ayuntamiento, todos ellos sin dedicación. Sus sueldos van desde los 66.571 euros de un concejal en Badajoz hasta ningún tipo de retribución que dejaron de percibir 301 concejales. Por su parte, los presidentes de las diputaciones provinciales percibieron 84.023 y 69.000 euros, respectivamente, en Badajoz y Cáceres.