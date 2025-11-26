Nueva convocatoria de las ayudas para estudiar inglés: 40 euros al mes para alumnos de ESO

La Junta de Extremadura va a lanzar en breve la nueva convocatoria de ayudas para fomentar el estudio de inglés. Se trata de una subvención de 40 euros mensuales que podrán solicitar todos los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) que estén matriculados en horario extraescolar en centros de idiomas y academias acreditadas. El Consejo de Gobierno aprobó ayer esta segunda convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 911.877 euros.

El plazo de solicitud se abrirá tras la publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y según avanzó la consejera portavoz, Elena Manzano, estará abierto durante 15 días. Se trata de una de las medidas 'estrella' del Ejecutivo de María Guardiola, impulsada junto al cheque guardería de 200 euros como medida de conciliación para menores de cero a tres años.

Hasta 40 euros mensuales

La medida tiene como objetivo fomentar el estudio de la lengua inglesa y garantizar la igualdad de oportunidades, dando apoyo a las familias mediante subvenciones directas para lograr la mejora a nivel curricular y la ventaja competitiva del conocimiento del inglés.

El importe de la ayuda por persona beneficiaria no superará los 40 euros mensuales ni el importe de la matrícula o mensualidad correspondiente al desarrollo de la actividad. El periodo subvencionable es de 8 mensualidades, desde octubre a mayo del curso escolar. El abono se realiza en dos pagos anuales

Requisitos

Los beneficiarios de esta ayuda con la que se busca «aliviar la carga económica de las familias extremeñas por la asistencia a centros de idiomas, deberán cumplir tres requisitos esenciales: estar escolarizados en la ESO en centros sostenidos con fondos públicos (esto es, públicos o concertados), tener residencia familiar en Extremadura en la fecha de la solicitud y tener número de identificación fiscal (coincide con el DNI).

En este caso, las ayudas van ligadas a la renta de la unidad familiar que no podrá superar los 9.436 euros en el caso de familias de dos miembros, los 13.753 para las de tres miembros, los 17.795 euros si son cuatro personas o los 21.570 euros para las familias de cuatro miembros (y así sucesivamente).

Casi 900 beneficiarios

Se ha elegido inglés por ser un idioma vehicular. "Hablar inglés representa una mejora a nivel curricular y una ventaja competitiva adicional de nuestros alumnos, que redunda en un mayor número de oportunidades educativas y de desarrollo personal", destaca la Junta.

Las previsiones iniciales de la Consejería de Educación apuntaban a unos 7.000 alumnos beneficiarios de las ayudas, pero las expectativas no se han cumplido. Apenas 1.500 alumnos solicitaron las ayudas en la primera convocatoria, de las que se resolvieron favorablemente casi 900.

Tras su puesta en marcha, desde el PSOE criticaron que la medida genera desigualdad entre los estudiantes de las zonas urbanas y las rurales, puesto que los pueblos en su mayoría carecen de centros o academias para que los alumnos puedan acudir a clases de inglés vespertinas.