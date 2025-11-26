Estos son los 43 centros extremeños que integrarán las redes para el desarrollo sostenible

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer una orden de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, por la que se resuelve la convocatoria para la incorporación de 43 centros educativos no universitarios a las Redes de Innovación y Educación para el Desarrollo Sostenible. Estos se distribuirán en cinco redes: 19 en la de centros promotores de la actividad físico-deportiva y salud; seis para coeducación e igualdad; uno en escuelas emprendedoras; 12 en educación emocional y salud mental; y cinco en promotores de la sostenibilidad.

Estos centros, con el apoyo de los agentes sociales y educativos de su comunidad, desarrollarán un programa de actuaciones de carácter innovador, abiertas a la comunidad en su conjunto y relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Proyecto de Redes, en el que se concretan estas actuaciones, tendrá una vigencia de tres años. Además, aquellos centros que alcancen con excelencia los objetivos planteados recibirán un distintivo especial por parte de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del programa.

Según lo recogido en la orden, estas redes nacen conla finalidad de "mejorar la calidad de la enseñanza, contribuyendo a la educación integral del alumnado, mediante la adquisición de competencias clave". Asimismo, promueven la participación activa de la comunidad educativa al completo e implican a distintas administraciones regionales. Por úlitimo, posibilitan la colaboración y profesionalización docente.

Modalidad general

IES Valle del Jerte – Navaconcejo/Cabezuela CEIP Luis Chamizo – Pinofranqueado CRA El Olivar – Torrecilla de los Ángeles CEIP Leandro Alejano – Cilleros IES Santa Eulalia – Mérida IES Parque de Monfragüe – Plasencia IES Zurbarán – Badajoz IESO Las Villuercas – Guadalupe CEIP Fernández y Marín – Talarrubias CEIP Ntra. Sra. de la Antigua – Mérida CEIP Antonio Hernández Gil – Puebla de Alcocer CEIP Nueva Extremadura – Guijo de Galisteo CEIP Ntra. Sra. de la O – Navas del Madroño CEIP Federico García Lorca – Mérida IES José Manzano – Don Benito IES El Brocense – Cáceres IES Gregorio Marañón – Caminomorisco CEIP Zurbarán – Don Benito IES Virgen de Soterraño – Barcarrota

Coeducación e igualdad

IES Santa Lucía del Trampal – Alcuéscar IES Santiago Apóstol – Almendralejo IES Castelar – Badajoz IES Al-Qázeres – Cáceres IES Sierra de Montánchez – Montánchez CEPA El Pilar – Villafranca de los Barros

Escuelas emprendedoras

IES Maestro Gonzalo Korreas – Jaraíz de la Vera

Educación emocional y salud mental

EOEP Trastornos Graves de Conducta – Cáceres SECC IES Gabriel y Galán – Serradilla IES Javier García Téllez – Cáceres IES Gonzalo Torrente Ballester – Miajadas CEIP Francisco Valdés – Don Benito IES Gabriel y Galán – Plasencia CEIP Ntra. Sra. Piedraescrita – Campanario IES Luis Chamizo – Don Benito EOEP Equipo General – Plasencia CEIP Juan Güell – Talayuela CEIP Zurbarán – Don Benito IES José Manzano – Don Benito

Promotores de la sostenibilidad