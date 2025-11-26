España y Portugal comparten estrategias para la prevención y lucha contra los incendios

El foro transfronterizo Diálogos de Frontera, celebrado este martes, reunió en el Conventual de San Martín de Trevejo a cerca de 120 especialistas y representantes locales de España y Portugal para compartir enfoques y estrategias de prevención y respuesta ante los incendios. La notable participación, con una presencia portuguesa especialmente significativa, evidenció el esfuerzo por impulsar una mayor implicación de la ciudadanía y de los actores locales, con el fin de reforzar la sensibilización y la cooperación en materia de prevención a ambos lados de la frontera.

En la apertura del encuentro —organizado por la Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura a través del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas—, el director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, describió el foro como “un espacio pensado para la reflexión y el diálogo ante los desafíos que afronta la frontera”. También subrayó la intención de dar continuidad a estas jornadas en distintos municipios de la Raya.

Por su parte, el director general de Gestión Forestal y Defensa contra los Incendios, José Antonio Bayón, puso en valor la estrecha cooperación entre los servicios de protección civil y extinción de incendios de ambos países, una coordinación que ha permitido controlar y frenar numerosos incendios en el pasado.

Tras anteriores ediciones dedicadas al papel de Europa en las regiones fronterizas y a la situación de los trabajadores transfronterizos, esta tercera convocatoria centró su atención en el grave problema de los incendios forestales, que este verano han golpeado con fuerza a los territorios ibéricos, especialmente a las zonas limítrofes que integran la eurorregión EUROACE (Alentejo, Región Centro de Portugal y Extremadura).

Espacio de divulgación y encuentro

Diálogos de Frontera se ha consolidado como un punto de encuentro y difusión en el que se abordan cuestiones propias de la vida en la Raya, favoreciendo la participación de especialistas, el debate y el intercambio de experiencias y buenas prácticas.En el programa destacó la intervención de Domingos Xavier Viegas, director del Centro de Estudios sobre Incendios Forestales, quien subrayó la importancia de actuar no solo frente al fuego, sino también sobre el “riesgo de incendio”, destinando recursos a la prevención.

En la misma línea, Juan Picos, coordinador del proyecto FIREPOCTEP+, expuso algunas de las lecciones que han dejado los grandes incendios del verano en el oeste peninsular, remarcando que la colaboración entre administraciones es clave para hacer frente a los incendios de comportamiento extremo o de sexta generación.

La jornada concluyó con dos mesas redondas: la primera dedicada a la lucha contra los incendios de sexta generación, abordando cuestiones como las alertas tempranas, la operatividad y la formación; y la segunda centrada en la prevención de megaincendios a través de la transformación del paisaje a medio y largo plazo. Tras las intervenciones iniciales, se abrió un enriquecedor debate con la participación del público, especialistas y agentes locales.