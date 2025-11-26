El éxodo que vació Extremadura: la historia del tren que llevó a miles de familias lejos de su tierra

Extremadura vivió una de sus mayores sangrías de población en la época del desarrollismo español durante franquismo (1961-1975). Este éxodo brutal dejó una profunda huella demográfica y social en la región. De hecho, se estima que entre 1960 y 1980 alrededor de 520.000 extremeños abandonaron Extremadura buscando una vida mejor y, como ausencia, la comunidad autónoma sufrió un descenso de ciudadanos cercano al 40%.

El Botejara o el Extremeño

Numerosas fueron las causas de la emigración, según los expertos, pero la miseria y la falta de oportunidades en la época abanderaron los motivos de la partida. Igualmente, mucho se ha estudiado sobre este adiós, los porqués, quiénes eran y los lugares de destinos. Algunos optaron por países europeos (Alemania, Suiza, Francia…), pero otros se quedaron en España y eligieron Madrid, País Vasco y Cataluña. Asimismo, en su mayoría se trataba de jóvenes de entre 20 y 40 años, y campesinos casados, que se trasladaban como avanzadilla familiar a buscar trabajo y, posteriormente, reagrupar la familia.

Un tren de los años 60 tirado por una máquina de los 40. / Albert Olive

Y fruto de esta peregrinación forzosa que sajó Extremadura es un tren, el principal transporte utilizado por estos extremeños para buscar una vida mejor, conocido popularmente como el Botejara o el Extremeño. Evidentemente, Renfe no bautizó el convoy con ese nombre, sino que se convirtió en el apodo con el que se conocía al ferrocarril que les llevó a Barcelona.

Poco o nada se conoce sobre el origen del sobrenombre, aunque se barajan razones: referencia a la precariedad del viaje o que el tren era una botijarra (recipiente de barro) de personas o que la etimología procedía de la comarca de La Vera. Sea una u otra, este ferrocarril partía de Badajoz pasaba por la provincia de Cáceres y atravesaba España hasta la estación de Francia, en Barcelona. Se trataba de convoyes nocturnos, lentos y con innumerables paradas. De hecho, la duración convertía al viaje en una odisea.

La desesperanza y los sueños

Este camino por las vías simbolizaba la desesperanza, pero también transportaba los sueños de una generación luchando por un porvenir para sus familias en las zonas más industrializadas de España. El desarraigo, la dureza del trabajo, las condiciones infrahumanas de vida marcaron un capítulo doloroso de la historia extremeña y de sus protagonistas.

Los otros trenes de emigración

Junto al Botejara hubo otros ferrocarriles. Se conocieron como la gran red de los trenes de la emigración (o de los sueños) y en ella se engloba El Sevillano, El Malagueño, El Granaíno y El Gallego. En ellos convergen el mismo propósito migratorio.

Para documentar esta aventura migratoria, el Museo de Historia de Cataluña conserva un vagón del legendario Sevillano como testigo fehaciente del éxodo rural y la miseria de posguerra y de la época franquista.