Gastronomía reconocida
El extremeño Rubén Hernández gana su primera Estrella Michelin, mientras que Atrio y Versátil siguen brillando
La noche grande de la gastronomía española ha coronado el proyecto de Rubén Hernández Mosquero. EMi, su restaurante ubicado en el corazón de Madrid, recibe su primera Estrella Michelín
La gala de la Guía Michelin 2026 volvió a convertirse en el gran termómetro de la alta cocina española. En esta edición se han otorgado cinco nuevas distinciones de dos Estrellas, 25 restaurantes han recibido su primera Estrella Michelín y 29 locales se han incorporado a la categoría Bib Gourmand. Una noche en la que se reafirma el nivel de la cocina en España.
EMi se estrena en la guía
El recorrido vital y profesional de Rubén Hernández desde la localidad pacense de Reina, pasando por Tokio, Copenhague y Nueva York, hasta llegar a Madrid, culmina en una cocina con identidad propia.
El restaurante ofrece un espacio íntimo, con un servicio cercano y una cocina completamente abierta frente a una barra de doce comensales, lo que permite establecer un diálogo directo entre el chef y quienes disfrutan del menú. La experiencia se compone de 14 pases: tres snacks iniciales, una secuencia de platos fríos y calientes, un prepostre, un postre y un petit fours final.
La semana ha sido especialmente brillante para EMi, que también ha sido reconocido por 'La Liste', otras de las guías más selectivas del mundo. En ella figura igualmente Atrio, que se sitúa en la séptima posición a nivel mundial.
Las estrellas extremeñas siguen brillando
La cocina creativa de Toño Pérez mantiene el resplandor de sus tres Estrellas Michelín un año más, cumpliéndose 30 años desde que consiguió la primera. Atrio, en Cáceres, continúa consolidándose como uno de los templos gastronómicos más influyentes del país. También renueva su estrella Versátil, en Zarza de Granadilla. La cocina de los hermanos Hernández Talaván, distinguida por primera vez en 2021, reafirma su posición con una propuesta creativa y de fuerte identidad. Por su parte, el restaurante de Villanueva de la Serena, Macarra, se consolida en la Guía Michelín 2026 como nuevo Bib Gourmand.
Conviene recordar que no todos los restaurantes presentes en la Guía Michelín cuentan con estrella. La guía recomienda más de 1.300 establecimientos en España y Andorra, y dentro de ella destacan dos distinciones clave:
- Restaurantes Bib Gourmand: reconocimiento a locales que ofrecen una cocina de calidad a precios moderados.
- Restaurantes recomendados: aquellos que, por su mención en la guía, figuran entre las mejores mesas del mundo.
Quique Dacosta, Chef Mentor 2026
El chef natural de Jarandilla de la Vera, Quique Dacosta, ha sido distinguido con el Premio Especial Chef Mentor 2026, un reconocimiento a su labor divulgadora y formativa, y a su defensa de la cocina como una disciplina artística. Quique Dacosta Restaurante, ubicado en Dénia, acumula una trayectoria intachable:
- Primera Estrella Michelín en 2003
- Segunda Estrella Michelín en 2006
- Tercera Estrella Michelín en 2012
