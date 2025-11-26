La Fundación Cajalmendralejo adquiere el Palacio de Chaves Calderón en Trujillo

La Fundación Cajalmendralejo ha formalizado la adquisición del Palacio de Chaves Calderón, un emblemático inmueble situado en la localidad de Trujillo (Cáceres), que será destinado al desarrollo de iniciativas culturales, educativas y sociales, consolidando de esta forma su presencia territorial y ampliando su capacidad de actuación en el ámbito social y cultural.

El Palacio de Chaves Calderón, una edificación de alto valor histórico y arquitectónico situada en el corazón del casco antiguo de Trujillo, pasa a integrarse en la estructura de la Fundación Cajalmendralejo como un espacio destinado al desarrollo de proyectos culturales, educativos y sociales alineados con sus fines fundacionales.

La Fundación Cajalmendralejo desarrolla de manera habitual programas y acciones orientadas a la asistencia e inclusión social, la promoción educativa y cultural, el fomento del empleo y la cooperación con entidades del tercer sector, actuando como agente dinamizador de iniciativas que contribuyen al progreso sostenible y al bienestar colectivo en toda la región.

Esta actuación forma parte de la hoja de ruta de la Fundación Cajalmendralejo para convertirse en la referencia fundacional más relevante de la región, reforzando aún más su presencia, su capacidad de acción y su impacto directo en la sociedad, en línea con el firme compromiso de su entidad matriz, Cajalmendralejo, con Extremadura.

Interior del Palacio de Chavez Calderón. / CAJALMENDRALEJO