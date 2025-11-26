Hallados nuevos rituales funerarios en la amplia necrópolis de Medellín

La campaña de excavación desarrollada este otoño en la necrópolis de Medellín ha revelado nuevos rituales funerarios y materiales arqueológicos de «enorme trascendencia» para el conocimiento de las comunidades tartésicas del valle medio del Guadiana. Así lo destacó este miércoles la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, durante su visita al yacimiento, donde conoció de primera mano los resultados de los trabajos iniciados el pasado 6 de octubre. Según Bazaga, este proyecto «devuelve a Extremadura al mapa de los grandes enclaves arqueológicos de la protohistoria» y constituye un modelo de cooperación que permite un trabajo «permanente, riguroso y de largo recorrido». La consejera insistió en que el objetivo es consolidar el enclave como un foco de investigación de referencia, sin perder de vista su potencial turístico, tal y como apuntó la titular de Cultura de la Junta.

Visita de la consejera de Cultura, Victoria Bazaga, y el alcalde, Rafael Mateos, a la excavación . / Samuel Sánchez

El alcalde de Medellín, Rafael Mateos, resaltó durante la visita que los hallazgos «reafirman el enorme patrimonio» del municipio y recuperan un espacio arqueológico que llevaba años sin actividad. Subrayó además el impacto económico de la actuación, ya que los peones contratados para los trabajos proceden del propio municipio, y defendió la continuidad del proyecto como «una inversión que fortalecerá la proyección cultural y turística de la localidad de Medellín».

Los codirectores de la excavación, Ana María Rabazo y José Ortega, explicaron que esta campaña ha permitido avanzar en el estudio de dos tumbas excavadas in situ, donde se han documentado prácticas funerarias de gran complejidad. Entre ellas destacan el sacrificio de animales jóvenes y el banquete fúnebre, una tradición de raíz mediterránea constatada por el hallazgo de un plato con restos de cordero consumido junto al esqueleto del animal. A estos rituales se suman elementos de ajuar de notable valor: cerámicas, bronces, marfiles, piezas de oro labrado y fragmentos de cerámica griega de barniz negro fechados a finales del siglo V a. C., que evidencian la conexión de estas comunidades con las rutas comerciales mediterráneas.

Las excavaciones se retomarán entre febrero y marzo del próximo año y se prolongarán hasta 2028.