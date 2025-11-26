Inyección de 3 millones para contratos a tiempo completo en municipios de Extremadura

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado las subvenciones destinadas a empresas privadas y autónomos para la contratación de personas participantes en los proyectos del programa colaborativo rural ATENEO que hayan superado con evaluación positiva la primera etapa. Las ayudas, correspondientes a la línea II del programa, pueden solicitarse desde este miércoles.

Estas subvenciones tienen como objetivo cubrir los gastos salariales y de Seguridad Social de las personas desempleadas que sean contratadas en el marco del programa, dotado con un presupuesto total de 3.000.000 de euros.

La jornada laboral deberá ser a tiempo completo, con una duración mínima de seis meses por contrato.

La cuantía de la ayuda por cada contratación será el resultado de multiplicar por seis el importe mensual del salario mínimo interprofesional o la retribución recogida en el convenio colectivo aplicable, incluyendo la parte proporcional de una paga extraordinaria y las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del empleador vigentes en el momento de la contratación.

Además, esta cuantía se incrementará en un 7 % en concepto de costes indirectos destinados a la tutorización de cada contratación.

Tramitación y solicitudes

La tramitación se realizará íntegramente por vía telemática, a través del punto de acceso general electrónico de la Junta de Extremadura: https://www.juntaex.es/w/0615422.

El plazo de vigencia de la convocatoria para la presentación de solicitudes abarca desde el 26 de noviembre de 2025 hasta el 25 de agosto de 2026.

Los interesados deberán presentar su solicitud dentro de ese periodo y siempre en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente a la fecha de contratación.

El procedimiento de concesión es el de concesión directa mediante convocatoria abierta.

Un programa para impulsar el empleo en municipios pequeños

El programa colaborativo rural ATENEO está dirigido a personas desfavorecidas residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Combina acciones de tutorización, enseñanza, orientación y empleo para mejorar su cualificación y empleabilidad.

Además, el programa facilita experiencia profesional en empresas privadas, gracias a la contratación de participantes cualificados a través de estas ayudas, reforzando así la inserción laboral en el entorno rural extremeño.