Las Juntas de Personal Docente de Badajoz y Cáceres piden apoyo a los centros para la equiparación salarial de los profesores extremeños

Las Juntas de Personal Docente de Centros Públicos No Universitarios de las provincias de Badajoz y Cáceres han solicitado el respaldo de los equipos directivos y claustros de la región, a través de su pronunciamiento, a las demandas sindicales para la homologación salarial de estos profesionales con el resto de comunidades.

Reclaman a los docentes y equipos directivos de todos los centros educativos públicos de Extremadura a "debatir y aprobar" este pronunciamiento en sus claustros y remitírselo por registro a la Consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional para conseguir la homologación salarial.

En sus resoluciones remitidas esta mañana, ambas juntas provinciales han mostrado su apoyo a las movilizaciones de las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no Universitaria de Extremadura -PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT Servicios Públicos- en este sentido, que comenzaron la pasada primavera y se han visto suspendidas por la convocatoria de elecciones regionales para el próximo 21 de diciembre.

Una subida lineal de 200 euros

Además, han recordado la propuesta de impulso aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos el 27 de marzo en la Asamblea de Extremadura “para ir aumentando el poder adquisitivo de los docentes de los centros de titularidad pública y así alcanzar retribuciones equiparadas con los del resto de comunidades autónomas durante esta legislatura”. Para garantizar la equiparación de manera efectiva, ven necesario una subida lineal real estimada en 200 euros, aspecto para el que se insta a la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional a llegar a un acuerdo, según la propuesta.

Además, piden que el pago sea retroactivo desde enero de 2025, así como la creación de una comisión anual de revisión salarial que ajuste las retribuciones extremeñas a las del resto del Estado.