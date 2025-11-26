«Lobón trabaja para fomentar la conciliación laboral y por la juventud»

Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano, pero también la que más retos afronta en la gestión diaria. ¿Cuáles diría que son las principales prioridades o desafíos en la mejora de los servicios públicos en Lobón?

Durante años hemos apostado mucho por la conciliación familiar y por los jóvenes. Hemos implantado aulas comedor, aulas matinales, campamentos y escuelas municipales. De la misma manera, pusimos en marcha una residencia municipal-centro de día y ayudas al fomento de la natalidad. En este sentido, lo último que hemos aprobado han sido bonificaciones para los menores de 35 años cuando adquieren una vivienda. No se cobra la licencia de obras, para incentivar la rehabilitación de la vivienda antigua. Hemos tenido la suerte de que muchas viviendas se han rehabilitado. También bonificamos con un 40% el IBI durante cuatro años.

Muchos alcaldes reclaman una financiación más justa para los municipios pequeños y medianos. ¿Comparte esa reivindicación? ¿Considera que Lobón dispone de los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos?

La necesidad la marca la entidad. Está claro que los pueblos pequeños intentamos ofrecer más servicios y de más calidad a nuestros vecinos. Lobón se encuentra entre las dos grandes ciudades de la provincia, como son Badajoz y Mérida, y demandan servicios acordes a los grandes núcleos urbanos. La comparación de nuestros servicios con los de los núcleos urbanos que nos rodean es exigente. Nuestra apuesta ha sido la conciliación y ahora, por nuestra localización estratégica y los servicios privados que tenemos, nos vamos a centrar en el turismo.

Cada vez se exige más que los municipios sean sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. ¿Qué proyectos o medidas concretas está impulsando el Ayuntamiento en este ámbito?

Respeto a estas normativas estamos muy preparados. Tenemos puntos limpios en el municipio desde hace ya muchos años y recogida de basura selectiva. Nuestra residencia de ancianos es autosuficiente desde el punto de vista energético con placas solares y también el ayuntamiento. El próximo en tenerlas será el colegio.

Lobón cuenta con un polígono industrial con potencial de crecimiento. ¿Qué medidas se están tomando para atraer nuevas empresas o impulsar el desarrollo económico del municipio?

La principal medida y donde reside el éxito de nuestro polígono es la agilización administrativa y la atención personalizada a promotores, empresas, autónomos o multinacionales que deseen desarrollar un proyecto en Lobón.

El empleo es una de las principales preocupaciones en los municipios rurales. ¿Qué papel está jugando el ayuntamiento en la creación de oportunidades laborales y en la formación de los vecinos para adaptarse a las demandas del mercado local?

El empleo siempre lo tuvimos presente en los años complicados y ahora gracias a la agilización administrativa y la comunicación con los grandes núcleos urbanos el empleo ha dejado de ser una preocupación. Todo el que quiere trabajar está trabajando, aun así tenemos creadas bolsas de empleo de todo tipo para dar trabajo a toda la localidad.

En los últimos años, se habla mucho de la importancia de acercar la política municipal a los ciudadanos. ¿Qué está haciendo el Ayuntamiento de Lobón para que los vecinos tengan una voz más activa en las decisiones?

Promovemos mucho el movimiento asociativo y damos relevancia a todas aquellas personas que lo impulsan en la localidad.