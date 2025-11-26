Clausura
María Ortiz: “Nuestros pueblos tienen futuro, por eso a Prensa Ibérica nos gusta lo local”
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, resaltó el futuro de los pueblos extremeños, clave en el desarrollo regional y foco de los encuentros organizados por la entidad
María Ortiz, directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, volvió a insistir una vez más en las potencialidades del mundo rural extremeño. “No descubro nada nuevo, si digo que nuestros pueblos tienen futuro. Nuestras grandes ciudades son muy importantes, pero los pueblos son clave en nuestro desarrollo. Desde Prensa Ibérica seguiremos potenciando estos encuentros, porque nos gusta lo local”, dijo.
Destacó el alto nivel del plantel de expertos que han concurrido esta mañana en Zafra. “Estos foros van dirigidos a los alcaldes y ayuntamientos y nos gusta compartir con ellos este tipo de jornadas”.
Añadió que es importante ver a gente joven emprendiendo en nuestros pueblos. En cuanto al maridaje propuesto por el profesor Juan Ignacio Rengifo señaló: ”me han faltado en él el sector bancario y financiero, así como la concurrencia con las empresas que crean empleo y las administraciones”.
