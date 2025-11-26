El PP asegura que María Guardiola está poniendo "la alfombra roja" a las grandes inversiones en Extremadura

El portavoz del Partido Popular de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha señalado este martes que las políticas del Gobierno regional de María Guardiola "están poniendo alfombra roja para que los inversores vean Extremadura como un foco de inversión" y "un lugar de oportunidades", gracias también, a su juicio, a una política que genera "un ecosistema que favorece la inversión" en la comunidad.

Asimismo, Sánchez Juliá ha destacado las "tres bajadas de impuestos que hacen que Extremadura haya avanzado en la competitividad fiscal", pero también una "estrategia de atracción de inversión", basada en "tres pilares fundamentales: innovación, crecimiento sostenible y competitividad".

Almaraz, fundamental e imprescindible

Por otro lado, ha asegurado que, para el PP también "es fundamental e imprescindible la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz (CNA)", y que "el Gobierno de España en su Planificación Energética tenga en cuenta a Extremadura y que Expacio Navalmoral cuente con esa subestación eléctrica necesaria para que los proyectos puedan asentarse". "El Gobierno de España tiene que solucionar ese problema ya y darle una respuesta, porque si no estaría poniendo una vez más palos en las ruedas al desarrollo de Extremadura", ha exigido.

En cambio, ha insistido en la apuesta de Guardiola "por una Extremadura industrializada, por una Extremadura de presente que quiere comerse el futuro". Además de los grandes proyectos industriales, ha valorado la inversión de "más de 33 millones de euros para cinco polígonos industriales y tres parques empresariales".

"Que nadie nos ponga palos en las ruedas"

Ha recalcado, en ese sentido, que, para ello, "necesitamos estabilidad, necesitamos tranquilidad, necesitamos que nadie nos ponga palos en las ruedas y que la estrategia industrial del Gobierno de María Guardiola se siga desarrollando, consiguiendo los éxitos que estamos consiguiendo". "Porque estamos hablando de realidades que ya están generando empleo en nuestra región, de proyectos consolidados que ya están trabajando en Extremadura y que han puesto fondo de inversión también el foco en nuestra región", ha subrayado.

Por ello, ha apelado a la "confianza mayoritaria de los extremeños" durante el 21D para "dar tranquilidad y estabilidad a la región" y para consolidar el crecimiento industrial de Extremadura, que "ha pasado de estar en la cola de todos los rankings a ser el foco de inversión a nivel nacional", con proyectos "tan importantes que pueden generar más de 5.000 puestos de empleo en Extremadura y con una inversión superior a los 23.000 millones de euros", ha concluido.