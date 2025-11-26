Así es Macarraca, el restaurante extremeño que ha debutado en la Guía Michelin

La escena gastronómica extremeña está de celebración. El proyecto culinario Macarraca de Villanueva de la Serena ha sido galardonado con la distinción Nuevo Bib Gourmand 2026 por la Guía Michelin, tal y como se anunció en la gala celebrada este martes, 25 de noviembre, en Málaga.

Este reconocimiento no es menor: Macarraca se convierte en la única nueva incorporación Bib Gourmand para la Guía Michelin 2026 en Extremadura, uniéndose al selecto grupo de apenas seis restaurantes que ostentan este sello en la región. El Bib Gourmand es un reconocimiento a la excelente relación calidad-precio de una cocina de alta calidad.

La noticia supone un hito para la hostelería local de la comarca de Vegas Altas, que ve cómo Macarraca pasa de ser un Restaurante Recomendado 2025 a obtener el Bib Gourmand en tiempo récord.

Interior de Macarraca. / Web oficial

Degustación y a la carta

Comandado por Mercedes Rincón y Jose Martínez, Macarraca ofrece menú corto o menú degustación largo, ambos con la opción de maridaje con vino.

El menú largo con maridaje cuesta 125 euros con cinco aperitivos, tres platos de la huerta, uno de pescado, dos de carne, dos postres y pequeños dulces, además del maridaje de seis vinos. Mientras que su versión corta vale 80 euros, según detalla el establecimiento en su web de reservas.

Por su parte, el corto con maridaje sale por 85 euros con cuatro vinos, tres aperitivos, un plato de huerta, uno de pescado, dos de carne, un postre y pequeños dulces. Y sin maridaje el precio se reduce a 55 euros.

Además de los menús fijos, Macarraca mantiene una cuidada carta que permite a los comensales diseñar su propia experiencia. El menú a la carta es un homenaje al producto, abarcando desde ibéricos y quesos de la tierra que representan la esencia extremeña, hasta platos más sofisticados como las ostras o singulares creaciones de autor como el escabeche de acelgas y naranjas, sin olvidar una sólida selección de arroces y carnes.

Bonito soasado en escabeche suave de zanahoria. / Facebook Macarraca

Con tan solo dos años y cuatro meses de vida, el equipo de Macarraca se muestra "muy contento de poder compartir con todos vosotros esta gran noticia que posiciona a Villanueva de la Serena, la cuna de la tortilla de patatas, como un destino gastronómico a tener en cuenta dentro de Extremadura".

Este rápido ascenso subraya la calidad, la dedicación y el compromiso del restaurante con una propuesta culinaria que ha conquistado a los inspectores de la guía más influyente del mundo. La dirección ha expresado su gratitud a @michelinguide y @michelinespana "por la confianza puesta en nuestro proyecto y empujarnos a seguir creciendo".

La alegría por este logro se extiende a toda la comunidad gastronómica. Macarraca ha querido compartir su éxito extendiendo una "enhorabuena de corazón a todos los compañeros y amigos premiados", con una mención especial para otro extremeño, Rubén Hernández Mosquero de Emi Madrid, quien también acaba de conseguir su primera estrella Michelin a solo tres meses de su apertura.

Con este nuevo y significativo galardón, Macarraca no solo asegura su lugar en el mapa culinario de España, sino que también afianza a Villanueva de la Serena como una parada imprescindible para los amantes de la buena mesa en Extremadura.

Talento gastronómico

Los chefs extremeños Mercedes Rincón Santos y Josemi Martínez son la imagen del talento gastronómico forjado en la alta cocina y consolidado con un proyecto personal de éxito. Ambos han construido una impresionante trayectoria internacional y nacional, con etapas destacadas en algunos de los restaurantes más influyentes del mundo.

Ambos cocineros comparten un currículum envidiable que incluye el paso por auténticos templos de la gastronomía: El Celler de Can Roca (3* Michelín, No1 The World’s 50 Best Restaurant 2015), Mugaritz (2* Michelín) o Atrio (3* Michelín).