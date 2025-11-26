21D: Elecciones en Extremadura
Unidas por Extremadura se compromete a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños
La candidata de la formación, Irene de Miguel, asegura que el Partido Popular está "incumpliendo" la ley de Garantía Municipal, "infrafinanciando programas fundamentales"
Unidas por Extremadura se ha comprometido a destinar 100 millones de euros a los municipios extremeños para garantizar una "financiación suficiente y estable". Durante una visita realizada este miércoles al municipio de Alburquerque, la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha asegurado que "se está incumpliendo" la Ley de Garantía Municipal, "infrafinanciando así programas que son fundamentales".
De 76 millones de euros a 45
En ese sentido, De Miguel ha explicado que esa ley garantiza un fondo mínimo de 76 millones de euros para financiar servicios públicos como la ayuda a domicilio o la gestión de las residencias de mayores. Sin embargo, ha advertido que "el PP está incumpliendo la ley", ya que ha asegurado que desde que María Guardiola está en la Presidencia de la Junta, en lugar de dotar ese fondo con los 76 millones que marca la ley, "se ha quedado en 45 millones".
Compromiso
"Nosotras nos comprometemos a destinar 100 millones de euros", ha prometido la candidata de Unidas por Extremadura, "para que los servicios públicos fundamentales lleguen a toda la ciudadanía, independientemente de donde vivan, si en Alburquerque, Caminomorisco o Plasencia".
Finalmente, ha insistido que solo así se garantizarán que los programas y servicios fundamentales que se prestan en los municipios "tengan la dotación económica suficiente para poder desarrollarlos con calidad".
