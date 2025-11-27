Los 23 restaurantes extremeños de la Guía Michelín: repaso a la excelencia culinaria de la región

La gastronomía extremeña obtiene su merecido reconomiento en la Guía Michelín. Son 23 los restaurantes que ocupan un lugar -algunos, con diferentes distinciones- en la prestigiosa publicación, encargada de premiar la excelencia culinaria del país.

Las estrellas

Atrio destaca como una eminencia nacional consolidada desde la ciudad de Cáceres, manteniendo tres Estrellas Michelín desde 2022. El proyecto de Toño Pérez y José Polo se encuentra en lo más alto del ránking gastronómico español junto a otros 15 restaurantes, algo que se confirmó este martes en la gala anual celebrada en Málaga.

Versátil es otro que ostenta la máxima distinción de la guía roja. El restaurante de Zarza de Granadilla obtuvo su primera (y de momento, única) Estrella Michelín en 2021. La cocina de los hermanos Hernández Talaván reafirma su posición con una propuesta con personalidad propia.

Seis que presumen de Bib Gourmand

Pero no todo lo que reluce en la Guía Michelin son estrellas. Sus inspectores otorgan otro sello a restaurantes buena relación calidad-precio y que podrían ser el anticipo de futuras estrellas en próximas ediciones. Eso supone el Bib Gourmand (originario de Bibendum, el muñeco Michelin), que sigue ampliándose en Extremadura. Macarraca, de Villanueva de la Serena, ha sido la nueva incorporación extremeña este año. La noticia supone un hito para la hostelería local de la comarca de Vegas Altas, que ve cómo la propuesta de Mercedes Rincón y Jose Martínez pasa de ser un Restaurante Recomendado 2025 a obtener el Bib Gourmand en tiempo récord.

El equipo de Macarraca con Josemi y Mercedes en el centro / IG Macarraca

Macarraca se une así al selecto grupo de seis restaurantes que ostentan este sello de calidad: Alberca, donde el chef Mario Clemente presume de la cocina tradicional extremeña desde Trujillo; El Molino, que se abre paso en La Vera de la mano de Nacho Tirado y Sergio Ramos; Nardi, que desde Hervás ensalza los productos del Valle del Ambroz con una carta de temporada y dos menús degustación; Villa Xarahiz, que sobresale en Jaraíz de la Vera gracias al empeño y dedicación de los hermanos Pilar y Víctor; y Acebuche, en el que Carmen y Javo fusionan la cocina extremeña con la argentina en un guiño a sus respectivos orígenes.

Quince recomendaciones

Más allá de los Bib Gourmand, otros quince restaurantes de la región obtienen el primer nivel de reconocimiento de la Guía Michelín al entrar en su selección de recomendados, donde este año destacan dos nuevas incorporaciones y dos salidas.

Solo han pasado cinco meses desde su reapertura y el cocinero pacense Juan Manuel Salgado ya ha logrado entrar en la lista con su restaurante Dromo. En esta ocasión, instala su cocina en Valdepasillas, uno de los barrios más modernos de Badajoz. Su culinaria enarbola la bandera de la alta cocina informal y trae una propuesta motivada por la tradición extremeña y el recuerdo de la infancia. La otra sorpresa ha sido Tupío, ubicado al suroeste de Miajadas, dentro del complejo y hotel Finca La Desa. Guti Moreno, el joven chef local, defiende dos menús degustación de gusto moderno (Tupío y Gran Tupío), en los que acude de manera habitual a la caza, los productos silvestres y la huerta del entorno. Por otro lado, Corral del Rey (en Trujillo) y La Terrazita (en Navalmoral de la Mata), salen de la lista de recomendaciones de la guía roja.

Los trece restaurantes restantes mantienen su posición en la guía.

Miga

Ubicado en plena Plaza Mayor de Cáceres, a las puertas del emblemático Arco de la Estrella, este restaurante recupera una antigua casa de dos plantas que hoy se presenta con un interior contemporáneo. La carta, con platos de tinte tradicional como la Torta del Casar, membrillo y regañá de masa madre, las Migas del maestro con torreznos y huevo campero o el Solomillo de retinta a la parrilla con manzanas, se completa con un menú degustación llamado Las Niñas, el guiño de las propietarias a su padre, el reconocido chef Eustaquio Blanco.

La Rebotica

Situado en el casco antiguo de Zafra, destacan las carnes de retinto e ibéricas, platos con bacalao, y una selección de recetas que reinterpretan el recetario local con calidad de producto y presentación cuidada. Entre sus especialidades, destaca la trilogía ibérica (presa, solomillo y secreto).

Torre de Sande

Ocupa un antiguo palacio del siglo XV en el casco histórico de Cáceres. Ofece una cocina tradicional extremeña, centrada en producto local, es decir, embutidos ibéricos, quesos de la zona, guisos, carnes al carbón, pescados de mercado, y otros platos, todo bajo servicio a la carta o un menú degustación.

Al Norte

En Jaradilla de la Vera se alza estaurante modesto, colorista y con la cocina abierta a la sala. Defiende una carta de base tradicional muy pensada para compartir, con toques actuales y algún que otro guiño de fusión.

El Palancar

Se encuentra junto al Convento del Palancar en el municipio cacereño de Pedroso de Acim. Desde su sala acristalada y su terraza, ofrece vistas panorámicas al valle del Alagón y a la sierra. Ofrece una cocina tradicional actualizada que encuentra en las carnes a la brasa su razón de ser.

Madruelo

En pleno casco histórico de Cáceres, se alza un lugar con sabores de la dehesa. Presenta una carta bastante variada donde exaltan, principalmente, los productos extremeños (morcilla, embutidos locales, prueba madruelo de cerdo ibérico...), aunque también ofrecen algunos arroces para dos y varios platos de bacalao.

Galaxia Cocina Pepehillo

Desde que abrió sus puertas en Badajoz en 1982, cuida el paladar de sus comensales. Es realmente sugerente en lo que concierne a sus pescados y mariscos, pero sin olvidarse nunca de las carnes y los embutidos extremeños.

Veratus

Desde la finca de los Parrales, en Jarandilla de la Vera, emerge un restaurante rústico en el que el chef-propietario, Ángel Sánchez, defiende una cocina tradicional actualizada que siempre intenta ensalzar los productos de temporada de la zona.

Javier Martín

Ubicado en el barrio del Nuevo Cáceres, Javier y Esther presentan una completa carta y dos menús degustación (Origen y Experiencia) enmarcados en una propuesta, de corte actual, que toma como referencia los productos de temporada y proximidad.

Hábitat Cigüeña Negra

Situado en Valverde del Fresno, apuesta por carnes de vacuno (y porcino ibérico) criadas en libertad, embutidos ibéricos de bellota, aceite de oliva virgen extra ecológico producido en su olivar, y productos de temporada. Forma parte de un proyecto integral que incluye finca con dehesa y olivar, hotel rural para adultos, almazara ecológica, tienda gourmet, hammam y espacios para relajarse y disfrutar de la naturaleza.

Tuétano

A pocos pasos de la histórica Alcazaba de Mérida, es una opción más que apetecible tanto para tapear como para comer o incluso tomar una copa, pues en la primera planta también dispone de un agradable Roof Bar. La propuesta, con una buena selección de entrantes Joselito y escogidas carnes a la brasa, llega al comensal a través de dos menús degustación.

Parada de la Reina‑Martina Bistró

Este negocio, que empezó como la típica cafetería de una estación de autobuses, ha evolucionado hacia un concepto gourmet en Plasencia. Apuesta por una cocina viajera y moderna que ve la luz a través de la carta, con atractivos apartados, y dos completos menús.

Borona Bistró

El restaurante que regentan Víctor Corchado y Rocío Rey incluye diversas opciones de picoteo individual y se completa con dos menús degustación denominados Jaramago y Algarabía. Tras dos años y medio instalados en la calle Antonio Silva, se mudaron en 2024 a General Ezponda, justo al local donde estuvo La Furriona, mítica de la Movida Cacereña, donde pretenden seguir haciendo historia en al capital.