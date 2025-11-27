Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Central Nuclear de Almaraz

Ciudadanos reivindica la continuidad de Almaraz como pieza clave para el sistema energético español

La formación política señala que la central nuclear es "energía limpia, barata y segura", y advierte que cerrar la planta dañaría gravemente a la comarca

Central Nuclear de Almaraz

Central Nuclear de Almaraz / EFE

Lucía Suárez

Badajoz

Ciudadanos ha insistido hoy en la importancia de mantener operativa la central nuclear de Almaraz, a la que considera un elemento esencial tanto para garantizar el suministro eléctrico del país como para sostener la economía de toda Extremadura. El secretario general del partido, Carlos Pérez-Nievas, ha recalcado que esta instalación produce “una energía limpia, asequible y, sobre todo, segura”, motivos por los cuales debería continuar en funcionamiento.

Pérez-Nievas ha recordado que los temores históricos en torno a la energía nuclear “pertenecen a otra época” y carecen de fundamento técnico o ambiental en la actualidad. Según ha afirmado, la nuclear sigue siendo necesaria dentro del sistema energético español y debe convivir con las energías renovables para conformar “el equilibrio ideal”.

El líder de Cs también ha puesto como ejemplo los errores de otros países: “Alemania se ha equivocado al clausurar todas sus centrales y España no debería repetir esa decisión”. Asimismo, ha mencionado el encuentro celebrado por Ciudadanos el pasado viernes en Valencia, titulado “Nuclear: base del mix energético sostenible”, donde expertos como Alfredo García (@OperadorNuclear) y otros especialistas de renombre en dicho campo destacaron el papel de esta tecnología en la estabilidad del sistema eléctrico, la reducción de emisiones y la contención de precios.

Noticias relacionadas y más

Pérez-Nievas ha subrayado igualmente la relevancia social y económica de la planta para la zona, advirtiendo de que su cierre tendría consecuencias devastadoras para el empleo y el desarrollo local de manera directa: “No podemos condenar a una comarca entera a la falta de oportunidades por decisiones tomadas desde prejuicios ideológicos”, ha afirmado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents