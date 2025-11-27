Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elecciones regionales

Desestimada la denuncia del PP contra Pedro Sánchez por sus manifestaciones en Mérida

La Junta Electoral ha denegado la petición de los populares, que demandaron al Presidente de Gobierno por presunta difusión publicitaria en el mitin del pasado 19 de noviembre

Pedro Sánchez y Miguel ángel Gallardo durante el acto político del PSOE en Mérida, celebrado el 19 de noviembre

Pedro Sánchez y Miguel ángel Gallardo durante el acto político del PSOE en Mérida, celebrado el 19 de noviembre / EFE

Lucía Suárez

Badajoz

La Junta Electoral de Extremadura ha desestimado la denuncia que el Partido Popular interpuso contra el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, por sus palabras durante el acto público celebrado por el PSOE en Mérida el pasado 19 de noviembre.

Una demanda que los populares tramitaron al considerar que Sánchez había pedido el voto socialista durante el evento. Sin embargo, el órgano electoral extremeño ha sentenciado que no hubo ninguna conducta que se recoja como prohibida por la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).

Tal y como dictamina la propia Junta Electoral en su resolución definitiva y a la que EFE ha tenido acceso, queda excluida la idea de "contratación de difusión publicitaria de ninguna índole" que convirtieran las declaraciones del Presidente en una petición explícita de voto hacia su partido. El organismo también ha considerado, en su juicio, que dichas manifestaciones celebradas durante el acto emeritense se ciñeron a los actos propios de las militancias para promover sus ideales, y, por tanto, "debe entenderse como una actividad propia de los partidos políticos" en el ejercicio de sus funciones.

