Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace

Nuevas ayudas para renovar el parque automovilístico de Extremadura a la vista. El Portal de Transparencia de la Junta ha publicado la apertura del trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas públicas, de hasta 3.000 euros, en el marco del Plan Renovext. La fecha de inicio de presentación de propuestas es desde este martes hasta el próximo 9 de diciembre, según informa la Junta de Extremadura.

El sistema de ayudas propuesto, de hasta 3.000 euros por vehículo sustituido, busca contribuir a una renovación del parque automovilístico extremeño y mejorar la movilidad y el transporte mediante la incorporación al tráfico viario de automóviles de turismo con etiqueta medioambiental y condiciones técnicas que garanticen una mayor seguridad vial.

El objetivo de la norma es garantizar un régimen de ayudas que permita incentivar a la ciudadanía interesada la adquisición de vehículos de turismo nuevos o matriculados (de antigüedad no superior a un año) dotados de etiqueta ambiental más favorable, los cuales vendrían a sustituir a vehículos más antiguos y, por tanto, con mayor capacidad contaminante y de emisiones.

Descuento directo en el momento de la compra

El régimen de ayudas se articularía, para su mayor eficacia práctica, a través de la colaboración de empresas concesionarias o vendedoras de vehículos a motor, las cuales ejecutarían la ayuda a través de un descuento directamente aplicable en el momento de la compra del nuevo vehículo.

Asimismo, hay que tener en cuenta que la adquisición del nuevo vehículo estaría condicionada al previo o simultáneo achatarramiento de otro vehículo (sin etiqueta ambiental o con etiqueta ambiental tipo B) y debería tener la etiqueta ambiental tipo C, ECO o CERO. Así, la norma establecerá límites máximos de emisiones de gases, quedando excluidos aquellos vehículos de alta potencia y carga contaminante.

La normativa en fase de borrador, también incluye que para adquirir la condición de beneficiario, se requerirá el empadronamiento en un municipio extremeño con una antigüedad mínima de un año anterior a la fecha de adquisición del nuevo vehículo.