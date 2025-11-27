Gallardo se postula como "el alcalde de Extremadura" y llama al voto útil del PSOE

En las elecciones del próximo 21 de diciembre Miguel Ángel Gallardo aspira a convertirse en "el alcalde de Extremadura". El candidato socialista a la Presidencia de la Junta reivindicará en campaña la política "de rostro humano" para canalizar el descontento social y conectar con un electorado que, a su juicio, reclama cercanía y certezas tras dos años de bloqueo con el PP y Vox. "Lo que siempre he hecho es comprometerme con la gente, trabajar con mis vecinos de forma directa mirándoles a los ojos", dice.

Avalado por las seis mayorías absolutas que ha cosechado en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, Gallardo quiere trasladar ahora ese perfil municipalista y de proximidad a un contexto autonómico adverso, marcado por su procesamiento judicial y el caso David Sánchez. Esa figura de "alcalde de Extremadura" apunta también a un mensaje de voto útil: solo el PSOE puede liderar un nuevo tiempo frente a los recortes de Guardiola y sus pactos con la ultraderecha.

PI STUDIO

Ánimo de cambio

Tras hacer un balance "muy positivo" de la precampaña, el líder socialista asegura que percibe en la calle un "ánimo de cambio que va a sorprender al PP" tras el "chantaje" que han pretendido hacer a los extremeños con un anticipo electoral "programado y elaborado desde Madrid".

En un desayuno informativo celebrado este jueves en Mérida, el candidato se ha mostrado convencido de que el 21D la estabilidad volverá a la región de la mano del PSOE. "Es una oportunidad para recuperar la Extremadura valiente, la Extremadura ambiciosa, la Extremadura que quiere realmente ser respetada", asegura.

Gallardo reivindica además el legado de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, que son "los nombres y apellidos" de todos los logros y avances sociales de esta tierra. "Somos el partido que más se parece a Extemadura", clama.

El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta en un desayuno de prensa en Mérida. / Javier Cintas

Programa de gobierno

Este sábado el PSOE presentará en Mérida su programa para el 21D, que entre otras medidas incluirá soluciones para los afectados por el atasco de las ayudas a la eficiencia energética, la homologación salarial de los docentes con una subida de 200 euros mensuales y la licitación del regadío de Tierra de Barros en los primeros seis meses de mandato. Son "compromisos exigentes pero viables", reconoce Gallardo, que insiste en que su objetivo es demostrar que la política "sirve para construir y no para destruir".

En su marco programático, el PSOE apuesta por "impulsar derechos desde la escucha activa" y abordar los problemas urgentes que, según el secretario general, atraviesan la región: "viviendas como derecho o viviendas como negocio; educación pública para todos o niños sin transporte escolar; más médicos para todos o más listas de espera". Un contraste directo con el modelo del PP, al que acusa de haber abierto la puerta a los recortes en los servicios públicos y al negacionismo en la Asamblea por sus pactos con Vox.