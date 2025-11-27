Irene de Miguel: “La quinta presidenta mejor pagada del país tiene hoy dos manifestaciones de colectivos cuyas condiciones laborales son insoportables”

“La quinta presidenta mejor pagada de todo el país hoy ha tenido dos manifestaciones de colectivos de la administración pública cuyas condiciones laborales son insoportable”. Así de contundente se ha mostrado este jueves la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en la concentración que el colectivo de las ATE-cuidadoras ha protagonizado frente a Presidencia de la Junta de Extremadura.

De Miguel ha mostrado el compromiso de su formación con las dos reclamaciones que hoy han exigido mejoras salariales y de sus condiciones laborales. “No puede ser que haya trabajadoras cobrando menos del SMI”, ha dicho la candidata, quien también ha cuestionado que estas trabajadoras no estén contratadas al 100 por 100 durante todo el año.

La candidata de Unidas por Extremadura ha añadido que su formación se compromete a “acabar con la precarización en la administración pública”. “Vamos a empezar con las que más lo están sufriendo, que son las que se están echando a sus espaldas la inclusión educativa, y lo hacen cobrando una miseria”, ha dicho.