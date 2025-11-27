Subvenciones
La Junta insiste al Ministerio en ampliar los fondos para las ayudas a la rehabilitación energética de viviendas
El consejero Martín Castizo se reúne con los técnicos afectados y reitera que el Gobierno central es el competente para aumentar la financiación
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Manuel Martín Castizo, se ha reunido este miércoles con la Asociación de Técnicos Afectados por las Subvenciones RR-345, a quienes ha trasladado que el Ejecutivo autonómico volverá a solicitar al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana una ampliación de fondos para las ayudas a la rehabilitación energética. Según ha explicado, el Gobierno regional mantiene que es el Ministerio quien tiene la capacidad de reforzar la dotación económica destinada a estas subvenciones.
Propuestas escuchadas y reconocimiento al trabajo técnico
Durante el encuentro, la Consejería ha atendido las propuestas planteadas por la asociación, del mismo modo que ya hizo en septiembre con la plataforma de afectados, y ha reconocido la labor que desempeñan los técnicos en la tramitación y agilización de estos expedientes de rehabilitación.
El Gobierno extremeño ha recordado que ya ha solicitado en dos ocasiones una ampliación de fondos al Ministerio y que, ante la falta de respuesta, reiterará esta petición. Ha insistido en que se trata de recursos del Mecanismo de Recuperación canalizados por el Gobierno central, mientras que la Junta se limita a su gestión.
A la espera de nuevas vías de financiación
La Consejería está pendiente de que el Ministerio confirme si puede ampliarse la dotación económica y confía en que así sea, motivo por el que todavía no se han resuelto de forma desestimatoria los expedientes pendientes. El Ejecutivo regional ha destacado además que, tras una reprogramación de fondos, pudo atender casi un millar de actuaciones adicionales el pasado mes de agosto.
Mientras llega una respuesta, la Junta asegura que continuará escuchando y atendiendo las demandas de los afectados, al tiempo que explorará otras alternativas, como la utilización de excedentes del Mecanismo de Recuperación, la incorporación de fondos propios o una prórroga de plazos para facilitar la ejecución de las obras.
