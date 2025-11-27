Prevención ante estafas
¿Te llaman de un número desconocido pidiendo dinero? Esta es la nueva estafa de la que alerta la Policía Nacional
Los ciberdelincuentes emplean la inteligencia artificial para clonar voces y engañar a sus víctimas, simulando emergencias y solicitando dinero
La inteligencia artificial no deja de avanzar, y distinguir la realidad de lo ficticio es cada vez más complicado. Desde el perfil de la Policía Nacional en redes sociales, alertan de la última estafa telefónica.
Así funciona
El estafador clona la voz de un amigo o conocido con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial y, posteriormente, emite una llamada a su víctima desde un número desconocido para el afectado.
En esta llamada, aparentemente real, el estafador comunica que dicha persona cercana se encuentra en una situación de riesgo, o que acaba de sufrir un accidente, y de forma desesperada pide una alta cuantía económica.
¿Cuál es la solución?
Desde la Policía Nacional recomiendan establecer una palabra o fecha, a modo de clave, que únicamente sea conocida por el entorno más cercano. Esta clave se empleará o se solicitará ante cualquier llamada sospechosa. Si la persona que llama es real, y de verdad necesita una determinada cuantía de dinero, conocerá cuál es la palabra clave acordada.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares