El ministerio insta a la Junta a actualizar el Plan Estatal para triplicar la inversión en vivienda en Extremadura

La directora general de SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo) del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Leire Iglesias, ha instado este jueves a la Junta de Extremadura a renovar el Plan Estatal de Vivienda con el objetivo de reforzar la cooperación institucional y elevar la inversión pública destinada a facilitar el acceso a la vivienda. Iglesias ha lanzado este mensaje en Cáceres, antes de participar en la inauguración del I Salón Inmobiliario de Extremadura (The Hall), donde ha subrayado la necesidad de un mayor impulso en vivienda protegida.

Más inversión y colaboración estatal

Iglesias ha defendido que, para mejorar las condiciones residenciales en la región, es imprescindible incrementar la vivienda pública, y ha asegurado que el Gobierno central podría elevar la inversión hasta unos 250 millones de euros si se actualiza el marco vigente, muy por encima de los 92 millones actuales. Según ha indicado, esta ampliación permitiría construir más viviendas, facilitar el acceso a jóvenes y familias y responder a la creciente demanda social.

La responsable nacional de SEPES ha cuestionado que el plan anunciado por la Junta se base en acuerdos con entidades financieras, afirmando que estos instrumentos "solo alcanzan a quienes pueden optar a un préstamo". A su juicio, la accesibilidad exige un compromiso público más profundo y una red estable de vivienda protegida "que permanezca en el tiempo".

Promociones en marcha en la región

Iglesias ha recordado que actualmente se ejecutan promociones en Cáceres, Mérida y Badajoz que suman unas 200 viviendas, además de otras cien en municipios más pequeños. SEPES espera también la cesión de terrenos en Navalmoral de la Mata para desarrollar otras 450 viviendas destinadas al alquiler asequible.

Además, ha insistido en que, junto a la construcción, es necesario actuar sobre el mercado del alquiler, especialmente en ciudades como Cáceres, donde ha señalado un incremento del 40% en las rentas. Ha lamentado que la Junta descarte la declaración de zonas tensionadas y ha reprochado que "ni siquiera se hayan realizado estudios de mercado" para identificar estas áreas.