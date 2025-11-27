Novedades en el tren de Extremadura: cuatro nuevas frecuencias unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos

Novedades en el tren extremeño. Renfe incorpora en Extremadura cuatro nuevas frecuencias que unirán a Cáceres y Badajoz en 46 minutos. Así lo ha comunicado la compañía este jueves, 27 de noviembre, y lo ha tildado, además, de "salto histórico". Será la primera vez que en la región se utilicen trenes de altas prestaciones para trayectos de Media Distancia, han asegurado.

El nuevo servicio se pone en marcha a partir de este lunes, 1 de diciembre, y serán cuatro frecuencias Avant (dos por sentido) las que harán el trayecto que unirá a las dos capitales de provincias en poco más de tres cuartos de hora, lo que "sitúa al tren por delante de la carretera y transforma la movilidad diaria en la región", según Renfe. Reforzados con las plazas del Alvia, la oferta de plazas será de 5.500 con tarifas de servicio público, pensadas para los desplazamientos laborales o de estudios.

Material de "altas prestaciones"

"Por primera vez, la serie 730 (material de altas prestaciones electrificado) se usará para realizar servicios de Media Distancia en Extremadura, marcando un antes y un después para una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba años siendo una demanda clave", ha informado la compañía.

Esta expansión forma parte del plan por etapas con el que Renfe está transformando su red Avant en toda España, una reordenación que continuará en otros corredores en los próximos meses.

Horarios de los nuevos servicios Media Distancia de Altas Prestaciones:

• Salida de Cáceres 6:20 h - Llegada a Badajoz 07:09 h.

• Salida de Cáceres 16:10 h – Llegada a Badajoz 16:56 h.

• Salida de Badajoz 14:40 h – Llegada a Cáceres 15:26 h.

• Salida de Badajoz 21:40 h – Llegada a Cáceres 22:26 h.

Horarios del servicio Alvia con plazas sinergiadas Badajoz- Cáceres:

• Salida de Badajoz 06:36 h – Llegada a Cáceres 07:22 h (con continuidad a Madrid).

• Salida de Cáceres 22:12 h – Llegada a Badajoz 23:01h (con origen Madrid).

Óscar Puente

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha compartido esta novedad en su red social 'X', con un mensaje en el que ha explicado que serán 5.500 plazas semanales con "tarifas de servicio público", que unirán las dos capitales de provincia en 46 minutos. "Importante. Gran avance para el ferrocarril en Extremadura. A partir del próximo lunes contaremos con 4 nuevas frecuencias de lunes a viernes entre Badajoz y Cáceres. En total 5.500 plazas semanales en trenes de altas prestaciones con tarifas de servicio público y uniendo ambas ciudades en 46 minutos" ha sido su mensaje.