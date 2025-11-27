Nuevo Extremeñismo organiza un encuentro en Plasencia para dar voz a las mujeres rurales extremeñas

El partido soberanista Nuevo Extremeñismo, a través del comité local de Plasencia, ha celebrado el encuentro “Mujeres rurales. Visión de la realidad extremeña”, ante un público compuesto por gente de todas las edades, especialmente jóvenes. El partido extremeñista, que será una de las 12 formaciones políticas que se presentarán a las próximas elecciones del 21D, ha querido “visibilizar la labor de aquellas mujeres anónimas que sustentan la vida desde el entorno rural”, ya que “hablar de feminismo en Extremadura dejando fuera la perspectiva de la mujer rural es ignorar la realidad de nuestra lucha”, explican fuentes de la formación.

La jornada, planteada como un espacio de exploración, reflexión y debate, ha contado con un coloquio entre tres mujeres extremeñas que han compartido sus experiencias y su visión desde diferentes profesiones y generaciones. Clara Bravo Pérez, joven ilustradora e historietista; Marta Cepeda Pérez, deportista de alto rendimiento; y Mónica López del Consuelo, profesora en la educación pública, en una conversación abierta dirigida por la creadora Lucía Miguel, han profundizado sobre problemáticas a las que se enfrentan diariamente en el espacio rural, como la escasa visibilidad y reconocimiento, o las dificultades de acceso a recursos y servicios, como el transporte.

“Reconocerlos no es lamentarse, sino activar soluciones, es decir, políticas públicas con perspectiva rural y de género. Desde ámbitos distintos, estas tres voces representan la diversidad y el talento femenino en nuestro medio rural”, han señalado en la apertura del acto. Ante la pregunta de “cuál es su gran motivación para vivir en Extremadura”, han hecho énfasis en su deseo de continuar desarrollándose en su lugar de origen, explicando que “si quieren continuar su carrera en Extremadura, es porque es su tierra, donde han nacido y crecido”, así como “regresar a sus raíces, para reencontrarse con la vida rural”.

La jornada ha coincidido además con el día posterior al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha crucial de este mes dedicada a visibilizar, prevenir y erradicar la violencia de género. Precisamente, desde las redes del partido proclamaban el Día de la Mujer Rural (15 de octubre) que las mujeres de nuestros pueblos han sido cuatro veces invisibilizadas: por mujeres, por ancianas, por trabajadoras y por extremeñas.