El sueldo de más de cien mil empleados públicos extremeños subirá un 11% hasta 2028

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha firmado este jueves con la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, y el presidente de CSIF, Miguel Borra, el acuerdo alcanzado para mejorar las condiciones laborales y salariales de los empleados públicos en el periodo 2026-2028, incluida la subida correspondiente a 2025, en un acto presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El incremento salarial acumulado del 11% que se ha pactado «garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo para más de 3 millones de empleados públicos», se ha destacado desde el Ejecutivo a través de un comunicado. El sindicato CCOO no se ha sumado por el momento al acuerdo.

El secretario general de UGT-SP Extremadura, Manuel Fernández Colomo, ha calificado el texto firmado como un «buen acuerdo» ya que «acaba en la práctica con la congelación salarial» que venían sufriendo los empleados públicos este año. Fernández Colomo ha valorado que contiene «mejoras para el conjunto de los empleados públicos extremeños, también para fortalecer los servicios públicos en Extremadura», así como para «facilitar el acceso y la cercanía de la ciudadanía a las Administraciones en Extremadura».

Recuperar poder adquisitivo

Respecto al apartado económico, el secretario general de UGT SP Extremadura ha remarcado que este acuerdo «acaba en la práctica con la congelación salarial» que venían sufriendo los empleados públicos este año y recuperan de esta forma «2,9 puntos del poder que veníamos perdiendo en estos últimos años», ha dicho.

En total, 100.000 empleados públicos extremeños se verán beneficiados del acuerdo, ha indicado Fernández Colomo, quien ha valorado que el Gobierno apruebe por decreto ley urgente estas medidas para que los funcionarios puedan cobrar «en diciembre, en una paga única, la subida salarial de todo el año 2025».

Por todo ello, UGT SP ha instado a las administraciones públicas en Extremadura, tanto a la Junta de Extremadura, como a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos, a que «pongan en marcha toda la logística para que los empleados públicos extremeños podamos percibir esta subida salarial también ya en el mes de diciembre», reclamó.

Ese incremento salarial acumulado del 11% se desglosa en un 2,5% para el presente año, 2% para 2026, 4,5% en 2027 y 2% en 2028. El alza del próximo ejercicio será del 2% sobre la base de las retribuciones incrementadas en 2025. Este aumento, de carácter consolidable, se abonará en dos momentos: el 1,5% fijo en 2026, y el 0,5% restante se pagará en el primer trimestre de 2027, si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%.

«El Gobierno se ha comprometido a poner en marcha las medidas oportunas para poder hacer efectivo en diciembre el abono del incremento correspondiente a 2025. La Administración del Estado abonará antes de que termine el año los atrasos correspondientes a ese 2,5% de subida», se ha resaltado desde el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.