Los TCAE de Extremadura exigen mejoras salariales y denuncian la falta de personal sanitario

El colectivo de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) de Extremadura se han manifestado este jueves en Mérida para exigir el reconocimiento salarial a su labor y "mejoras reales" en sus condiciones laborales, lo que implica un cambio al alza en la escala de la administración, además de denunciar que hacen falta más profesionales en el sistema sanitario.

'Menos recortes, más personal' y 'Basta ya de precariedad' han sido algunos de los lemas que han coreado los asistentes en el acto de protesta llevado a cabo frente a la sede del Sistema Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Dependencia (Sepad). Ha contado con el apoyo de delegados sindicales de CSIF, CCOO, UGT, USO y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), cuyos portavoces han coincidido en afirmar que la labor de los TCAE es "esencial" en el sistema sanitario.

Las peticiones

Estos trabajadores reclaman su reconocimiento como personal sanitario y cambio de denominación oficial de la categoría, con la subida inmediata al grupo III, acorde a la titulación de FP de Grado Medio, y el pago de todas las horas extraordinarias, conforme al V Convenio Colectivo. Reclaman además la clasificación adecuada de centros para "garantizar condiciones de trabajo y atención dignas" a los usuarios, y una mejora de la ratio TCAE-residente, considerando solo personal de atención directa real.

También solicitan al Sepad el reconocimiento de pluses de peligrosidad y penosidad, la reconversión de contratos a jornada completa, y la cobertura inmediata de bajas, permisos y ausencias. En ese sentido, la secretaria de Autonómica de UGT SP Extremadura, Erica Gutiérrez, ha destacado que los TCAE son un "colectivo discriminado" en la Junta de Extremadura, ya que según ha aclarado, "no son auxiliares, son técnicos, y es lo primero que reivindican, una denominación igual de su titulación, son técnicos y no auxiliares".

En esta línea, Gutiérrez ha lamentado que estos profesionales "han visto cómo su trabajo vale mucho menos simplemente por atender a mayores, a personas con demencia o con discapacidad", mientras que en la actualidad, en sus centros residenciales "las horas extraordinarias se las han pagado a compañeros y a ellos no".

A su vez, ha reiterado que los TCAE "son técnicos por titulación, pero en la Junta de Extremadura están denominados como auxiliares de enfermería", por lo que reclaman una "reclasificación", ya que los centros residenciales "son grupo 4, por lo cual sus retribuciones son menores". También solicitan que "las plazas sean cubiertas, mucho más personal", y que las ratios sean "reales para atender a sus residentes, desde la dignidad y desde la calidad del servicio".