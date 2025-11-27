21D: Elecciones en Extremadura
Zapatero, Patxi López, Abascal... Líderes nacionales hacen cola en la precampaña extremeña
Los actos públicos se intensifican en los próximos días
El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero participarán este viernes en Llerena (Badajoz) en la entrega de los Premios Rafael Castilla. Junto a Zapatero y Gallardo, también participará el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López.
El acto comenzará a las 19.00 horas y se celebrará en el Centro Cultural La Merced, según ha informado el PSOE de Extremadura.
Por otra parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, participará en un acto de precampaña el próximo lunes, 1 de diciembre, en la localidad cacereña de Trujillo, y el martes, día 2, en la localidad pacense de Villanueva de la Serena.
Trujillo y Villanueva
En concreto, el acto de precampaña de Abascal en Trujillo tendrá lugar a las 18.30 horas en la Plaza Mayor de esta localidad cacereña.
Al día siguiente, martes día 2, el presidente de Vox participará en otro acto público en el Palacio de Congresos de Villanueva de la Serena a las 18.30 horas, según avanza Vox.
En ambos actos, Santiago Abascal estará acompañado del candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura en las elecciones del próximo 21 de diciembre, Óscar Fernández Calle.
Cabe recordar que el 5 de diciembre comienza la campaña electoral, que tendrá una agenda aún más intensa. Además, al ser Extremadura la única comunidad con cita en las urnas y la que abre el ciclo electoral de los próximos dos años, se espera que se eleve aún más la sucesión de primeras figuras políticas.
- Los bomberos de Badajoz exigen el cese del jefe del parque municipal
- Elvas quiere ser el epicentro de la Navidad a partir de este viernes
- Sagrajas amplía su Navidad artesanal: este año ilumina más calles y espera superar los 15.000 visitantes
- Detenido un joven por agredir sexualmente a una mujer en el paseo de los arroyos de Badajoz
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Yo veía que me iba a violar': el desgarrador testimonio de Belén Santos, la trabajadora de limpieza de Badajoz que escapó de su agresor
- Más de 300 personas cantarán villancicos solidarios en Badajoz en apoyo de Cáritas y el comedor San Vicente de Paúl
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares