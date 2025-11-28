El partido animalista la ha presentado este viernes
La candidata de Pacma propone una nueva Ley de Protección Animal y el fin de las subvenciones a la caza en Extremadura
María José Germán apuesta por la abolición de espectáculos con animales, incluidos los encierros de las Fiestas de San Juan de Coria, así como por un modelo energético sostenible y prohibir que se cace en terrenos quemados
El Partido Animalista Pacma ha presentado este viernes de manera oficial a María José Germán, su candidata a la presidencia de la Junta de Extremadura. Germán, de 37 años, natural de Montijo (Badajoz) y abogada de profesión, destaca por "una trayectoria vital marcada desde la infancia por una sensibilidad especial hacia los animales y la naturaleza", ha incidido esta formación en un comunicado.
En él se explica que "su reciente maternidad ha reforzado aún más su compromiso con la construcción de un futuro sostenible y ético para las próximas generaciones". Además, la candidata cuenta con un postgrado en Derecho Animal y diversas formaciones complementarias en este ámbito, que le han permitido detectar lo que considera "profundas carencias" del marco normativo extremeño, el cual está dispuesta a renovar según la actual sensibilidad social.
Compromiso para una modificación estructural
Germán sostiene que Extremadura necesita "acciones de denuncia y trabajo institucional" por ser un territorio donde las políticas públicas "siguen ignorando de raíz la protección animal, ambiental y social". Entre las prioridades de su programa para las elecciones del próximo 21 de diciembre, Pacma destaca la creación de una nueva Ley de Protección Animal autonómica, que considera imprescindible ante la norma vigente de 2002, ya obsoleta.
Festejos con animales
Se compromete a impulsar también la abolición de espectáculos y festejos con animales, incluidos los encierros de las Fiestas de San Juan de Coria, así como el fin de las subvenciones y beneficios fiscales a la caza y el uso de perros para cazar. Además, plantean un freno a la proliferación de macrogranjas, que apuntan, "amenazan la biodiversidad y el medio rural extremeño".
Compromiso en materia de energía renovable
En materia energética, la formación critica la falta de planificación que ha provocado la saturación de la red y el reciente apagón, pese a que Extremadura es líder en renovables. Germán se compromete a defender un modelo energético "sostenible y estable", con soluciones de almacenamiento y refuerzos en zonas vulnerables.
Respecto a los incendios, Pacma recuerda que Extremadura ha sufrido diecisiete grandes incendios en 2025, muchos vinculados a intereses cinegéticos. Proponen que, igual que ya se impide el cambio de uso forestal durante 30 años, se prohíba también la caza durante 30 años en terrenos afectados por incendios ligados a esta actividad.
Desde Pacma concluyen que la candidatura de María José Germán representa una oportunidad para transformar la política extremeña hacia un modelo ético, renovado, sostenible y compatible con la protección de los animales, el medio ambiente y las personas al mismo tiempo.
