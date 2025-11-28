Un error urbanístico obliga a repetir la primera gran licitación del plan de vivienda 'Habita Extremadura'

La Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda tendrá que repetir por un error urbanístico la primera gran licitación del ‘Plan Habita’, una iniciativa con la que la Junta de Extremadura pretende impulsar la construcción de más de 3.000 viviendas asequibles antes de 2027.

El contrato para la redacción del proyecto de 427 viviendas en Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia y Almendralejo se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público hace dos semanas, pero ha tenido que anularse tras notificar el Ayuntamiento de Plasencia que una parcela cedida para levantar 11 viviendas no es de titularidad municipal.

Infracción "no subsanable"

Según explica Urvipexsa (empresa pública encargada de ejecutar el plan) en la resolución de desistimiento, se trata de una «infracción no subsanable», por lo que se ha procedido a retirar los pliegos y anular la licitación. El contrato estaba dividido en 13 lotes con un presupuesto total de 1,16 millones de euros y plazo de presentación de ofertas hasta el 26 de diciembre.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Infraestructuras confirman que el retraso en la ejecución del plan será de solo 12 días, ya que el próximo 2 de diciembre se lanzará una nueva licitación: serán 12 lotes, excluyendo el de Plasencia, y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 8 de enero de 2026.

Medida estrella

El ‘Plan Habita’ es una de las medidas estrella anunciadas por María Guardiola en esta legislatura, y la principal junto a varias rebajas fiscales para hacer frente al problema de la vivienda. El objetivo es construir más de 3.000 viviendas de protección oficial (VPO) antes del año 2027, tanto en ciudades como en pequeños municipios. La cifra se ha establecido en base a un estudio previo de necesidades elaborado por la Administración, pero podrían ser más si hay demanda.

La empresa pública Urvipexa es la encargada de gestionar el plan: pone a disposición de las empresas suelo público urbanizable propiedad de la Junta, y colabora también con los ayuntamientos interesados para que puedan ceder terreno municipal. Tras la firma de un convenio con 11 entidades bancarias para facilitar hipotecas subrogadas, la Junta ha activado el plan con las primeras licitaciones, pero tras el adelanto electoral su continuidad dependerá del nuevo Ejecutivo que salga de las urnas. En todos los casos, se trata de VPO con precio asequible.