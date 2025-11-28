Pepa Millán critica a Guardiola por no aceptar sus políticas y "el capricho" de convocar elecciones

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha criticado a María Guardiola porque "se ha negado a aceptar lo que en otros lugares de España el Partido Popular sí ha aceptado, que es lo que Vox ha puesto sobre la mesa", lo que ha conducido al "capricho" de la presidenta extremeña de convocar elecciones para el 21 de diciembre.

Según Millán, Guardiola no ha aceptado "el rechazo radical y absoluto de las políticas del Partido Socialista", cuando sí ha pasado esto con gobiernos populares en otras Comunidades Autónomas: "Lo hemos conseguido en Valencia, lo hemos conseguido en Baleares, también en Murcia", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, atiende a los medios en Cáceres tras un acto enmarcado en la precampaña de las elecciones a la Asamblea de Extremadura del 21 de diciembre / EUROPA PRESS

"Un capricho de siete millones"

"Así que no entendemos por qué el Partido Popular tiene una postura distinta", ha destacado la diputada nacional de Vox que ha visitado este viernes Cáceres para participar en un acto de precampaña de cara a los comicios autonómicos. "Un capricho de la señora Guardiola que les va a costar a los extremeños más de 7 millones de euros", ha espetado, en alusión al coste de la maquinaria electoral.

En declaraciones a los medios, también ha tenido palabras para el candidato del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, del que ha recordado que "está imputado por crear un puesto, ex profeso, para el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, que a su vez también está pendiente de juicio oral".

"Es una absoluta vergüenza que los españoles no pueden soportar más, como es una vergüenza que, por capricho, en Extremadura se vaya a elecciones porque la señora Guardiola ha decidido querer contentar más al Partido Socialista que asumir la realidad. Y la realidad es que ni los extremeños ni el conjunto de los españoles quieren políticas socialistas", ha concluido.

PP y PSOE, "de la mano"

Millán ha acompañado al candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández, que se ha referido también a los acuerdos entre PP y PSOE, dos partidos que "van de la mano" porque llegan a acuerdos y "son socios no solo en Europa, donde gobiernan juntos, no solo en Madrid, sino también aquí en Extremadura, donde han sacado adelante los actuales presupuestos, por ejemplo, de Cáceres, los de la Diputación Provincial y han estado negociando los presupuestos de la comunidad autónoma".

A nivel local, Fernández se ha referido a la aprobación en la capital cacereña de la Zona de Bajas Emisiones con el apoyo del PP y la abstención del PSOE, en un pleno municipal en el que Vox votó en contra. "Es un auténtico despropósito y lo único que hace es poner impedimentos a los ciudadanos, a los comerciantes y a los turistas que vienen a Cáceres", ha dicho.

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Óscar Fernández, atiende a los medios en Cáceres junto a Pepa Millán. / Eduardo Villanueva (EFE)

Zona de bajas emisiones en Cáceres

"Una zona de bajas emisiones que es y que emana directamente de ese fanatismo climático que el PP y el PSOE de la mano de Europa sustentan juntos. Una zona de bajas emisiones que no aporta nada y lo que aporta son restricciones y problemas para el ciudadano, y una zona de bajas emisiones que junto con las tasas de basura que van a tener que asumir los ciudadanos emanan directamente de ese acuerdo constante entre el bipartidismo, entre el PSOE y el PP".

Así, ha considerado que "es una auténtica estafa" el bipartidismo "absurdo" del PP y del PSOE, por lo que ha anunciado que Vox se opondrá en todos los ayuntamiento donde tiene representación a la aprobación de zonas de bajas emisiones, "que lo único que hacen es impedir el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos".

Además, Fernández ha incidido en que esas restricciones "abren la puerta a futuras multas también en caso de que se cambie la ordenanza", por lo que se oponen a estas zonas de bajas emisiones que "intentarán derogar".