Toledo estrena el documental de su Catedral Primada guionizado por el escritor y sacerdote extremeño Jesús Sánchez Adalid

El Teatro de Rojas de la ciudad de Toledo ha acogida esta semana el estreno del documental 'Catedral Primada. Ocho siglos de fe y esplendor', con guión del escritor y sacerdote extremeño Jesús Sánchez Adalid.

La producción se ha realizado con motivo del 800 aniversario de la colocación de la primera piedra de la actual Catedral Gótica de Toledo, un templo consagrado a la Virgen María en su Asunción a los cielos, cuya construcción comenzó en 1226 bajo el mandato del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, sobre los cimientos de la antigua Catedral visigoda del siglo VI, que previamente fue utilizada como mezquita.

Jesús Sánchez Adalid durante la presentación del documental / Cedida

El acto contó con la presencia del arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, quien presidió la velada junto al equipo creativo y técnico responsable del proyecto, y estuvo amenizado por el cantaor Juan Valderrama.

Recorrido visual

La obra, producida por Canovisión, ofrece un recorrido visual profundamente evocador por la Catedral Primada. El documental muestra la riqueza histórica, artística y espiritual que el templo ha atesorado a lo largo de sus ocho siglos de existencia, ensalzando su majestuosidad y reafirmando su lugar como una de las grandes cumbres del patrimonio religioso y cultural de Europa.

"Muy agradecido por la calurosa acogida del documental 'Catedral Primada, ocho siglos de fe y esplendor' en su estreno oficial anoche en #Toledo. Muy pronto podreis todos disfrutarlo, tanto en redes como en televisión", ha destacado el escritor.