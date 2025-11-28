Tribunales
El TSJEx frena la construcción de un nuevo pozo de la embotelladora Nestlé en Herrera del Duque
El fallo reconoce que el monte es de titularidad municipal y que el Ayuntamiento debe dar el visto bueno a cualquier intervención en sus recursos naturales, como el agua
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha emitido una sentencia favorable para el Ayuntamiento de Herrera del Duque. El fallo revoca una decisión anterior del juzgado de lo contencioso número 2 de Mérida y da la razón al consistorio en su recurso contra la pretensión de la empresa Nestlé de construir un nuevo pozo de producción de agua en terrenos del monte público sin la preceptiva autorización municipal.
El litigio se centraba en la interpretación de una adjudicación de 2003, por la cual se concedió a la empresa la explotación de los manantiales denominados 'Fuente del Borbollón 1 y 2'.
34 hectáreas cedidas
Nestlé alegaba que esta concesión le otorgaba la potestad para abrir nuevos pozos en las 34 hectáreas cedidas. Sin embargo, el Ayuntamiento defendió que la licencia de 2003 solo cubría la explotación de los pozos ya existentes (Pozo 1 y 2), y que cualquier nueva infraestructura en el monte requería una nueva y expresa autorización del titular del terreno.
Reconocimiento de la titularidad pública
La sentencia reconoce que el monte es de titularidad municipal y, por tanto, patrimonio de "todas las herrereñas y herrereños". El fallo subraya que un recurso tan valioso como el agua no puede ser intervenido sin el consentimiento explícito del Ayuntamiento, ha informado el alcalde, Saturnino Alcázar en redes sociales.
El regidor herrereño ha calificado esta decisión como fundamental, señalando que lo que estaba en juego era la soberanía del pueblo sobre sus recursos naturales frente a "intereses únicamente económicos".
La defensa de este patrimonio, según expone, no es una cuestión nueva, sino que "honra el legado de los mayores, quienes inculcaron la necesidad de cuidar el monte y el agua como un bien escaso".
Alcázar ha agradecido, por último, el apoyo de la ciudadanía, la labor de los servicios jurídicos y la comprensión de quienes entendieron que este caso no era un "capricho, sino una cuestión de principios".
