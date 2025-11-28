La UEx anuncia el nuevo Doble Grado en Educación Infantil y Primaria en Badajoz

La Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Extremadura (UEx), en Badajoz, ha acogido el acto académico en honor al patrón del profesorado, San José de Calasanz, donde se ha anunciado la implantación del nuevo Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria.

El decano de la facultad, Jesús Sánchez Martín, ha afirmado durante el acto que esta dotación “contribuye de manera esencial al desarrollo de la comunidad extremeña”, pues entre otros se trata de un centro que impulsa los valores que “tienen que ver con lo humano y con la impronta del cuidado”, según un comunicado de la UEx.

Durante su discurso, Sánchez Martín ha anunciado la implantación el próximo curso del nuevo Doble Grado en Educación Infantil y Educación Primaria, y ha defendido la importancia “de despertar y acompañar las vocaciones de los futuros educadores”.

La adjunta al rector para Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas, ha destacado en este marco “los valores que definen a la facultad, el compromiso, la responsabilidad social, la inclusión, la diversidad, la solidaridad o la innovación”, para reconocer además “la importante labor de los maestros rurales”.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, ha ensalzado a su vez que “la sociedad valore el trabajo educativo”, para expresar que “la educación es vocacional, nace del cariño y la dedicación..., y el conocimiento construye una sociedad más justa y unida”.

Conferencia

El acto ha contado con la conferencia 'Tarteso en comunidad: un proyecto de educación patrimonial', iniciativa para acercar a las aulas la investigación arqueológica del yacimiento de Casas del Turuñuelo, ponencia impartida a cargo de los profesores Sabah Walid Sbeinati y Juan José Pulido Royo.

Este proyecto, surgido en 2019, nació con el objetivo de transferir el conocimiento a la ciudadanía, para abrir la investigación arqueológica al entorno social.

La iniciativa incluye consultas públicas para determinar los conocimientos o las expectativas de la ciudadanía respecto al yacimiento, o el trabajo conjunto con entidades como el instituto Eugenio Frutos de Guareña o con diversas asociaciones.

El proyecto ha obtenido premios a nivel extremeño y nacional en lo relativo a la transferencia del conocimiento, se ha destacado.

El evento ha contado también con diversos premios y reconocimientos, entre ellos los galardones del concurso 'Decora un Banco de la Facultad' y del certamen artístico-literario 'Mi maestro/a y yo', u homenajes a personal jubilado recientemente, maestros honoríficos o alumnos con los mejores expedientes académicos del curso