Cáceres y Badajoz, a 46 minutos a partir del lunes: "Vamos a notar mucho la diferencia con estos trenes"

Danna Salazar y Ángel Fernández estudian Ingeniería Civil en Cáceres y cada viernes cogen el tren de las 12.10h con destino Badajoz para volver a casa el fin de semana. Los domingos regresan en el primero de la tarde, cuando terminan de comer. Para ellos, la llegada de las cuatro nuevas frecuencias que Renfe incorporará en Extremadura a partir del lunes supone una mejora notable para las comunicaciones regionales, porque estos nuevos Avant (el servicio de alta velocidad para trayectos de media distancia) unirán las dos capitales en 46 minutos.

Será la primera vez en la comunidad que se utilicen servicios ferroviarios de altas prestaciones, capaces de rebajar los tiempos por debajo del viaje por carretera. La compañía lo define como un "salto histórico", ya que la oferta actual ronda la hora y cuarto.

Mayores alternativas

Salazar y Fernández aseguran que van a notar "mucho la diferencia, no solo por el tiempo, sino porque habrá más horarios y flexibilidad". Ahora su única opción para volver es el Alvia de las 17.38h que sale desde la capital pacense.

Cristian Retamar, estudiante de Criminología en Cáceres y natural de Cristina (Badajoz), coincide. También suele coger la frecuencia de las 12.10h y considera esencial que se reduzcan los tiempos, porque después debe enlazar con otro medio de transporte para llegar a su pueblo. Confía en que se sumen servicios matinales para no esperar hasta media mañana a marcharse los fines de semana.

A veces, explica, el horario de la compañía le perjudica: si no llega al tren de las 12.10h tiene que esperar hasta las 19.47h: "Y podría irme antes". Por eso considera que, en general, los trenes deberían ser más rápidos dentro de la región y en las conexiones con el resto de España.

Una oferta reforzada con 5.500 plazas

Con los refuerzos del Alvia, la oferta total ascenderá a 5.500 plazas con tarifas de servicio público, dirigidas sobre todo a desplazamientos laborales y académicos. Habrá una salida desde Cáceres a las 6.20h que llegará a Badajoz a las 7.09h. Por la tarde se añade otra a las 16.10h, con llegada a las 16.56h.

En sentido contrario, desde Badajoz partirán dos servicios: a las 14.40h (llegada a Cáceres a las 15.26h) y a las 21.40h (llegada a las 22.26h).

Quejas por retrasos y expectativas de mejora

Juan José Carretero, que viaja de vez en cuando a Madrid y que esta vez acude a la estación de la capital cacereña para comprar un billete, opina que "ya está bien" y reclama que estos trenes de altas prestaciones se incorporen también a la conexión con la capital. "La situación del tren en Extremadura me parece fatal, yo me he quedado tirado un montón de veces. Ya estoy jubilado y tengo flexibilidad para coger los trenes independientemente del horario".

Relata que ha sufrido numerosos retrasos, de hasta "dos y tres horas"— y explica que muchos viajeros depende del tren para llegar puntuales a su trabajo. Por eso, confía en que la nueva oferta beneficie especialmente "a quienes viven en Badajoz y vienen aquí a trabajar o viceversa".

Más alternativas para quienes apenas usan el tren

Luz María Sanguino, de Arroyo de la Luz, viaja en tren de manera excepcional. Ha aprovechado su día libre para visitar Mérida con sus hijas. "Nunca habían montado aquí en la región y vamos por probar". Considera positiva cualquier mejora que incremente las alternativas en el transporte público, ya que "siempre tenemos que tirar de coche y esto es mucho mejor para todo".

A pesar de estas incorporaciones, considera que "tenemos mucho déficit" y que la dispersión poblacional provoca que al final "acabemos conduciendo para casi todo".

Un cambio en la red ferroviaria extremeña

El emeritense Mario Mejías califica la ampliación como una "transformación", ya que, si el trayecto tarda menos, podrá "llegar antes al destino". Sus viajes habituales son entre Mérida y Cáceres y, según cuenta, no suele tener problemas. "Tardo alrededor de 45 minutos y lo hago en tren casi siempre porque no conduzco".

La expansión forma parte del plan con el que Renfe está reordenando su red Avant en toda España. En los próximos meses se extenderá a otros corredores: "Por primera vez, la serie 730 (material electrificado de altas prestaciones) se usará para servicios de Media Distancia en Extremadura, marcando un antes y un después en una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba años siendo una demanda clave", señala la compañía.