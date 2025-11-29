El chef extremeño Juanma Zamorano denuncia públicamente una situación de acoso y no descarta acciones legales

El chef cacereño Juanma Zamorano ha denunciado públicamente, a través de sus redes sociales, una situación de acoso que, según afirma, lleva sufriendo desde hace meses por parte de dos miembros de una misma familia.

El popular cocinero ha explicado que ha decidido hacer pública su experiencia para dejar constancia de los hechos y advertir de que está dispuesto a recurrir a la policía y a la vía judicial.

En su mensaje, difundido en redes sociales, Zamorano asegura que ha recibido llamadas anónimas con número oculto, así como insultos “de muy malas maneras”. Según relata, en la jornada de este lunes volvió a encontrarse con una de las personas implicadas, quien presuntamente lo increpó en plena calle.

El chef señala que hasta ahora había evitado tomar medidas debido a que la mujer a la que acusa utiliza una silla de ruedas, pero sostiene que esa circunstancia “no la hace intocable”.

También menciona que el hermano de la mujer ya le habría dirigido insultos a través de redes sociales, motivo por el cual, asegura, su despacho legal envió en su día un burofax solicitando una rectificación.

En presencia de su madre anciana

Zamorano añade que parte del acoso habría ocurrido en presencia de su propia madre —anciana y también usuaria de silla de ruedas— y declara que no tolerará nuevas situaciones similares. “Hoy lo permití, pero la próxima llamaré a la policía”, afirma en su publicación.

El cocinero concluye su mensaje con una advertencia y con la firme decisión de acudir a la justicia si fuese necesario: “Sonríe hoy, quizás mañana te falte un diente. Que sea el juzgado el dentista. Nunca más”.

Este periódico no ha conocido versiones de la otra parte involucrada, y hasta el momento no se han iniciado procedimientos oficiales, por lo que las declaraciones difundidas por Zamorano se circunscriben únicamente a su testimonio.

Cabe indicar que el chef está inmerso en un nuevo proyecto hostelero, de carácter totalmente personal, una casa de comidas que prevé abrir a mediados de mes en la plaza Marrón. Precisamente, este mismo viernes, el Ayuntamiento ha dado el visto bueno a la remodelación integral de este espacio. Después de su salida del 13 de San Antón y tras pasar por los fogones de Homarus y Oquendo, el cocinero de 'Marichocho' decide afrontar en solitario este paso empresarial para gestionar Matices y seguir dando lo mejor de sí en la cocina.

La versión de la otra parte: denunciarán al cocinero

La parte señalada por presunto acoso al cocinero -que prefiere no identificarse- ha contactado con este periódico para emitir un rotundo desmentido, asegurando que las acusaciones son falsas y negando específicamente haber increpado al chef en presencia de su madre.

La implicada afirma que son ella y su marido quienes están recibiendo amenazas, motivo por el cual interpondrán una denuncia formal ante la Policía contra el cocinero. La implicada asegura que tiene miedo del chef, a quien acusa de retarlos y provocarlos por la calle con sonrisas desafiantes, y lamenta la difusión de una versión de los hechos que, según su testimonio, invierte los papeles del acosador y el acosado.