Cuatro personas murieron por incendios en viviendas en Extremadura en 2024: La mayoría son evitables

Extremadura registró en 2024 un índice de 3,79 fallecidos por incendios en viviendas por millón de habitantes en 2024, con cuatro víctimas mortales, tres de ellas hombres y una mujer. Los siniestros se registraron en los meses de abril, octubre, noviembre y diciembre, y ocurrieron los lunes, jueves, viernes y sábado. La franja horaria más afectada fue entre las 00:00 horas y las 4:00, con dos de las muertes, y tres de las víctimas tenían más de 55 años.

El pasado año murieron en España 234 personas por incendios, de las que el 74% (172) fallecieron por fuegos en hogares, una cifra que podría reducirse a la mitad si se contara con detectores de humo, pero solo una de cada cuatro viviendas tiene.

Datos que "no son buenos"

La Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos (APTB) han presentado el informe de Víctimas de Incendios en España en 2024, que recoge datos que "no son buenos" y subraya el impacto que podrían tener las medidas de prevención. Según refleja el informe, cada día se declaran 53 fuegos domésticos, la mayoría de ellos "evitables".

El presidente de la APTB, Carlos García Touriñán, ha señalado que, si bien los datos son ligeramente mejores que el año anterior, no pueden dar "ninguna satisfacción", y ha insistido en la necesidad de contar con detectores, ya que casi el 70% de las muertes son causadas por el humo.

Ausencia de detectores de humo

Mientras, el director de Prevención de la Fundación Mapfre, Jesús Monclús, ha recordado que si el 75% de los conductores fallecidos en accidente no llevara el cinturón, llamaría la atención. Lo mismo debería pasar con la ausencia de detectores en 3 de cada 4 casas en nuestro país, ha recalcado.

Estos aparatos, fundamentales "para salvar vidas", tienen un precio cercano a los 20 euros y en los diez años de duración de su batería, podrían evitar cerca de 900 muertes si se generalizase su uso, ya que reducen el riesgo de quemaduras y fallecimiento en un 50 %, han subrayado los promotores del informe.

Más de 65 años

Según el estudio, un 43,2% de los fallecidos en incendios el año pasado tenían más de 65 años y el 30% vivían solos. Eso significa que la edad y la soledad son factores que multiplican por tres y por cinco, respectivamente, las posibilidades de morir en un incendio.

Los profesionales han hecho un llamamiento a extremar las precauciones en los meses de frío, durante los que se producen el 64,5% de las muertes, y en las horas nocturnas, en las que sucedieron la mitad de los decesos.

Fallo eléctrico

La principal causa de incendios es el fallo eléctrico, especialmente por las baterías de dispositivos electrónicos o patinetes y bicicletas eléctricas, que se recomienda cargarlas bajo supervisión, alejadas de fuentes de calor y materiales inflamables y situadas lejos de vías de evacuación.

Por su parte, las estancias de las casas en las que más víctimas fallecieron son el salón, con el 35,5 % del total; la cocina, con el 27,3 %, y el dormitorio, con el 25,5 % de los decesos.

Durante la presentación de conclusiones del informe, García Touriñán ha manifestado que están trabajando con el Gobierno para que los detectores de humo sean obligatorios en las viviendas, y ha reclamado una Ley de Coordinación de Servicios de Emergencias a nivel nacional.