Energía y fiscalidad: más allá de la central de Almaraz

El PSOE de Extremadura también sitúa la energía como uno de los pilares de su programa electoral para el 21 de diciembre: plantea una 'Segunda Revolución Energética' destinada a que la producción renovable genere empleo, industria y riqueza en la región. Los socialistas reconocen que Extremadura produce energía para toda España, pero no recibe el retorno económico suficiente, y defienden un giro en las políticas del PP para vincular los proyectos renovables con la implantación de nuevas industrias en el territorio.

Así, Miguel Ángel Gallardo plantea una Ley de Retorno Industrial Energético con el objetivo de asegurar que los nudos eléctricos estratégicos de la comunidad prioricen la llegada de empresas que generen valor añadido. Según se recoge en el programa electoral, esta norma permitiría agilizar la disponibilidad de potencia para nuevos proyectos y facilitaría la instalación de industrias verdes vinculadas a la energía solar y eólica. El PSOE considera que esta legislación es necesaria para "acabar con el modelo en el que Extremadura exporta energía pero no empleo".

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D. / PSOE de Extremadura

Impuesto sobre la Huella de Carbono

Además de mantener la ecotasa, la propuesta energética incorpora un nuevo impuesto sobre la Huella Territorial Energética, dirigido a las grandes compañías que operan parques fotovoltaicos y eólicos en la región. La formación asegura que esta tasa serviría para compensar económicamente a Extremadura por el impacto territorial de estas instalaciones, y que su recaudación se destinaría íntegramente a políticas de cohesión territorial, modernización local, empleo verde y refuerzo de los servicios públicos.

El PSOE plantea también una estrategia de transformación productiva basada en clústeres de industrias verdes, economía del dato y digitalización, con la intención de atraer empresas tecnológicas y fomentar la cadena de valor vinculada a las renovables. La formación defiende que esta estrategia permitiría que la energía generada en la comunidad deje de ser una exportación barata y se convierta en una palanca para la industrialización.

Almacenamiento energético

La oferta electoral incluye asimismo una apuesta por proyectos de almacenamiento energético, redes inteligentes y autoconsumo, así como el impulso de inversiones en eficiencia energética, rehabilitación y descarbonización del parque residencial.

En clave electoral, los socialistas presentan esta agenda como una ruptura con las políticas de María Guardiola, a quien acusan de "mirar hacia otro lado" frente al despliegue renovable sin retorno económico. La formación sostiene que su propuesta garantiza que la transición energética "sea justa" y priorice el desarrollo industrial y el empleo local.