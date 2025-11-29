Denuncian que la Junta de Extremadura aumenta casi un 50% las subvenciones a las entidades taurinas

La Fundación Franz Weber ha criticado "el importante aumento" en la cuantía dedicada a subvencionar a entidades taurinas por parte de la Junta de Extremadura, que pasa "de 200.000 a 300.000 euros" e incluye "actividades dirigidas a personas menores de edad". "Este incremento de casi el 50% y a las puertas de una campaña electoral es visto por los naturalistas con un claro interés político, además de ignorar tratados multilaterales como la Convención Internacional sobre Derechos del Niño", afirma el colectivo.

Para la fundación, la orden de ayudas es "surrealista", pues permite financiar actividades de peñas taurinas como la organización de jornadas dedicadas a comer carne de toro de lidia bajo la excusa de que estas "comilonas" promueven la tauromaquia, y actividades que podrán recibir hasta 15.000 euros cada una de ellas.

Peligroso negacionismo

Sostiene que este incremento para "subsidiar a lobbies amigos es condición sine qua non para mantener la tauromaquia de forma artificial en la comunidad". "No existe un relevo generacional real entre la asistencia a corridas de toros y las escuelas taurinas apenas suman decenas de alumnos en su conjunto", advierte.

La Fundación Franz Weber ha añadido que el Gobierno regional, en modo "electoral", se sitúa en "un peligroso negacionismo" de las recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño en los últimos años, que instan "a alejar a las personas menores de edad de la tauromaquia, tanto en formato de espectadores como su participación directa en escuelas taurinas o tentaderos".

Niños "expuestos a la violencia"

De esta forma, ha instado al Ejecutivo autonómico a rectificar su política "de promoción de la exposición a la violencia de niñas, niños y adolescentes", retirando la orden asociada a los 300.000 euros.

No son las únicas subvenciones dirigidas a sostener a estos "grupos de presión", pues la propia Junta también dedica convenios para apoyar a entidades privadas radicadas en otras comunidades autónomas, como el "circuito de novilladas", ha concluido.

Hasta 15.000 euros

La nueva convocatoria de estas ayudas se aprobó el pasado martes en Consejo de Gobierno con una nueva regulación. La cuantía máxima establecida es de 15.000 euros y según explicó la consejera portavoz, Elena Manzano, como novedad se podrán beneficiar las jornadas gastronómicas con carne de lidia, las acciones que realicen las ganaderías para la conservación del medio ambiente y la realización de estudios científicos sobre el toro.

Esta norma viene a sustituir al decreto aprobado en 2024, cuya aplicación evidenció la necesidad de dotar al procedimiento de concesión de un marco normativo "más completo, claro, actualizado y adaptado a la realidad" del sector taurino en Extremadura, garantizando una gestión más eficiente y transparente, argumenta el Ejecutivo autonómico.

Nuevos beneficiarios

Así, se han incorporado nuevas tipologías de proyectos subvencionables que reflejan la evolución del sector taurino y su vinculación con otros ámbitos culturales, sociales, medioambientales y científicos. Las ayudas cubren todos los proyectos que "pongan en valor el mundo del toro": desde visitas didácticas a ganaderías de lidia a actividades formativas con reses, conferencias, exposiciones, publicaciones de libros y celebración de ferias.

Los beneficiarios de estas ayudas serán las entidades que estén constituidas como federaciones, asociaciones, fundaciones, peñas, confederaciones u otras de carácter análogo, sin ánimo de lucro, legalmente constituidas y relacionadas con la cultura taurina. También podrán optar los municipios, entidades locales menores, mancomunidades y diputaciones provinciales.

Becerradas, ferias y conferencias

Las acciones subvencionables estarán glosadas en un único proyecto, que a su vez podrá incluir una o varias actividades como visitas didácticas a ganaderías de reses de lidia en la región; organización y desarrollo de clases magistrales y prácticas con reses y becerradas, tentaderos y bolsines, ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Asimismo, podrán incluirse jornadas de naturaleza no docente, conferencias, coloquios, mesas redondas, exposiciones; libros y/o documentales de elaboración propia; difusión de ferias monográficas culturales taurinas y espectáculos taurinos; jornadas gastronómicas relacionadas con la carne de lidia; actos o actividades que promuevan el papel de la ganadería en el mantenimiento de ecosistemas y profundicen en el aspecto científico del toro de lidia.