Gallardo promete viviendas públicas a 90.000 euros y Atención Primaria en un máximo de 48 horas

"Por responsabilidad, gratitud y el vínculo que nos sostiene". El candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha presentado este sábado en Mérida el programa de gobierno con el que concurrirá a las elecciones autonómicas del 21D, un documento que incluye un total de 547 medidas que apelan a la "dignidad de los que se levantan cada día para sostener Extremadura".

Jóvenes, vivienda, sanidad, educación e igualdad se sitúan en el centro de una propuesta programática que en la práctica se configura como la contrarreforma del mandato de María Guardiola, a la que Gallardo acusa de haber debilitado servicios públicos y políticas sociales. "Lo que se detuvo, lo volveremos a poner en marcha", ha afirmado.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, presenta su programa electoral para el 21D. / PSOE de Extremadura

"Declaración de intenciones"

El documento se titula "Nuestro compromiso con Extremadura" y "no es solo un programa electoral", sino "una declaración de intenciones con respecto al presente y el futuro de nuestra tierra". Las medidas se han presentado en un código QR que según el líder socialista, pese a su diminuto tamaño "recoge kilómetros y kilómetros de compromiso, esfuerzos y soluciones compartidas para la búsqueda de un nuevo tiempo que va a volver".

El acto se ha celebrado en el centro cultural de La Antigua, en Mérida, donde varios jóvenes reflejo de "la Extremadura real" han narrado las dificultades a las que se enfrentan día a día y para las que los socialistas "comprometen" soluciones: desde Rocío, la extremeña la que denegaron la ayuda de joven ganadera por estar casada, a José Luis, un médico de familia de Badajoz que ha llegado a ver a casi medio centenar de pacientes al día.

Emancipación joven

La medida más destacada es el reconocimiento de un "derecho a la emancipación juvenil" que se concreta en la construcción de un millar de viviendas públicas con un precio de 90.000 euros. "Ya lo hicimos, con el Plan 60.000, que llenó los barrios de talento, y lo vamos a volver a hacer", ha señalado Gallardo.

El plan incluye una reformulación del Aval Joven, la creación de un aval de alquiler, también para jóvenes, además de la rehabilitación de 5.000 viviendas vacías en entornos rurales para destinarlas prioritariamente a jóvenes. A ello se añade el compromiso de que ningún extremeño destine más del 30% de sus ingresos a la vivienda con la aplicación de la ley estatal que el PP ha rechazado.

Becas para opositores

El bloque dedicado a la juventud incluye un paquete amplio de medidas orientadas a facilitar la emancipación, el empleo y la formación. Además de las políticas de vivienda, el PSOE propone crear becas para personas opositoras de entre 14.000 y 16.000 euros al año, destinadas a garantizar que quienes preparan el acceso a los niveles más altos de Administración puedan hacerlo en condiciones de igualdad, independientemente de su renta.

El programa contempla también un Plan de Empleo Joven en colaboración con empresas y cooperativas, un Programa de Primera Experiencia Profesional en la Administración y ayudas para movilidad internacional, prácticas y proyectos emprendedores en sectores verdes, digitales y creativos. Según Gallardo, el objetivo es que "quedarse en Extremadura sea una opción posible, digna y deseable" para las nuevas generaciones.

El médico en 48 horas

En el ámbito sanitario, el PSOE promete garantizar la atención primaria en un máximo de 48 horas, reforzando las plantillas, modernizando los equipos y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales. La propuesta incorpora también la ampliación de la atención psicológica, el desarrollo de la salud digital y la modernización de centros y consultorios.

En materia social, el programa incluye el refuerzo de la red pública de cuidados, una Ley de Familias para blindar la conciliación, medidas contra la pobreza infantil y la recuperación de programas de igualdad y atención en el medio rural, frente a la política de "cheques", a su juicio elitista, que en estos dos años ha aplicado el gobierno de Guardiola.

3.000 plazas de 0 a 3 años

La educación es otro de los pilares de la propuesta. El PSOE promete elevar la inversión hasta el 6% del PIB regional, crear 3.000 plazas públicas gratuitas de educación infantil de 0-3 años, recuperar la gratuidad de comedores y aulas matinales, modernizar las residencias universitarias de Cáceres y Badajoz y extender la robótica y la inteligencia artificial en el currículo escolar.

Gallardo también promete reformulación del transporte escolar mediante un nuevo modelo consensuado con el sector y propone elevarlo al estatus de servicio esencial, lo que implicaría blindar su prestación y estabilidad en toda la región para que la situación que miles de escolares vivieron al inicio del curso actual no vuelva a repetirse.

Bloque económico y digital

El bloque económico y digital incorpora medidas como la creación de un Polo Extremeño de Inteligencia Artificial (IA) Ética, un Centro Autonómico de Ciberseguridad y la interoperabilidad total entre administraciones para eliminar trámites duplicados. La formación también propone un plan de digitalización para pymes y autónomos, que tendrán una "ventanilla única", y el impulso de centros de datos con criterios ambientales estrictos.

El PSOE dedica un apartado específico a la conectividad rural y promete garantizar fibra óptica o cobertura 5G en todos los municipios antes de 2030, con el objetivo de eliminar definitivamente la brecha digital entre zonas urbanas y rurales. El programa incluye la creación de espacios públicos de conexión en pueblos pequeños, un Bono Social de Conectividad para hogares vulnerables y la extensión de redes de datos en tiempo real para mejorar la movilidad y los servicios básicos en el territorio.

Según la formación, asegurar internet de alta velocidad en todo el mapa autonómico es "una condición imprescindible" para fijar población, atraer actividad económica y mejorar el acceso a la educación, la sanidad y la administración electrónica.