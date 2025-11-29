"Mafia o democracia": Guardiola invita a alzar la voz contra Pedro Sánchez este domingo en Madrid

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, ha invitado a alzar la voz en la concentración de este domingo en Madrid porque la "corrupción que rodea" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "insoportable". "No es una cuestión de siglas, sino de decencia, respeto y democracia. Este domingo, alza tu voz. Mafia o democracia, tú decides", ha manifestado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Guardiola ha señalado que la "corrupción se persigue" y "no se tapa con silencio", por ello ha recalcado que "esto no va de partidos, va de decencia, de respeto, de valores". "Por eso este domingo 30 de noviembre, haz que se escuche tu voz", ha recalcado.

Concentración "sin siglas"

Cabe recordar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una concentración "cívica y sin siglas" este domingo en Madrid contra el Gobierno. El secretario general del PP, Abel Bautista, ya confirmó el viernes la presencia de varios miembros del partido a nivel autonómico, y en la misma línea que Guardiola aseguró que no se trata de una cuestión partidista, sino de la lucha por la democracia.

El PP extremeño recuerda la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el ingreso en prisión de Koldo García y José Luis Ábalos, y la reciente salida de ella de Santos Cerdán. A ello se suma la situación procesal de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que irá a juicio por presuntos delitos "muy graves" en febrero por el caso de la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

Rebelión cívica

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha animado a todos los ciudadanos, al margen de ideologías, a participar el domingo en la protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez y emprender una "rebelión cívica" contra la demolición "premeditada" del Estado de derecho, avisando de que la democracia no se defiende sola.

En una tribuna publicada en El Mundo, Feijóo insiste en que cada uno es responsable de prender la llama "de la rebelión cívica contra tanta degeneración, mentira y división", subrayando que "ante la mafia, la mentira y el abuso, siempre democracia".