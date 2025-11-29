21D: Elecciones en Extremadura
Unidas por Extremadura asegura que la encuesta del CIS reafirma sus “buenas sensaciones” en la precampaña
La candidata sostiene que la ciudadanía muestra más apoyo a la coalición y critica la gestión del PP en dependencia
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha valorado positivamente los resultados de la última encuesta del CIS, que, según afirma la coalición, reflejan una subida tanto en intención de voto como en número de escaños de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Para De Miguel, estos datos “reafirman las buenas sensaciones” que la formación asegura percibir en la respuesta ciudadana.
Apoyo ciudadano en la precampaña
Durante una visita a Jerez de los Caballeros, la candidata señaló que ese incremento lo están constatando estos días de precampaña, en los que “se están acercando muchas personas a la sede o nos paran por la calle para decirnos que vamos a contar con su apoyo”. A su juicio, “la gente ya está cansada de las falsas promesas de unos y otros, y saben que el voto útil es a Unidas por Extremadura para parar a las derechas y para llevar a cabo políticas verdaderamente transformadoras que protejan nuestros servicios públicos y den oportunidades a nuestra tierra”.
Críticas a la gestión en dependencia
Según la nota remitida por la coalición, De Miguel también criticó la política del Partido Popular en materia de dependencia. “No existe ni una sola plaza residencial pública en toda la comarca Sierra Suroeste, que abarca a una población de 60.000 personas”, afirmó.
Compromisos en Jerez de los Caballeros
En ese sentido, la candidata se comprometió a finalizar las obras del centro de día que se están desarrollando en Jerez de los Caballeros, y a que su gestión sea pública. Añadió que Unidas por Extremadura impulsará la creación de un centro residencial público en la localidad, al considerar que “los mayores de Sierra Suroeste no pueden seguir tan abandonados”.
