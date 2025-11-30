Cataluña pide el despliegue de la UME ante el brote de peste porcina africana

La Generalitat de Cataluña ha pedido el despliegue de la unidad de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para controlar el brote de peste porcina africana detectado en el área de Collserola (Barcelona). Según el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, está previsto que los efectivos se incorporen este lunes para ayudar en las tareas de control que ya se están llevando a cabo: "Las primeras informaciones nos dicen que mañana los podemos tener aquí", ha indicado.

Ordeig ha confirmado, sin especificar cifras, que se han encontrado más animales muertos, todos ellos en el radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona). El conseller ha pedido trabajar de manera "rápida y coordinada", movilizando todos los recursos disponibles, y ha destacado la importancia de aumentar los efectivos y también los expertos.

Control en las granjas

Tras haber realizado ya los primeros controles en las 39 granjas que se ubican en el área afectada, Ordeig ha confirmado que por el momento el brote afecta solo a jabalís salvajes, si bien ha insistido en que lo que pase en las próximas horas en el radio de control "es vital".

En la zona afectada "hay mucha carretera" que actúa como barrera evitando que los jabalís puedan moverse de zona. Además, se están usando vallas, repelentes y jaulas para controlar la ubicación de los ejemplares. También se están haciendo batidas fuera del radio afectado: "Hemos pedido a todos los cazadores que ayuden a rebajar la densidad de jabalís", ha dicho.

Dos jabalís en la torre de telecomunicaciones de Collserola, a pocos kilómetros de donde se han localizado los dos casos de peste porcina. / ZOWY VOETEN / EPC

Preocupación en Extremadura

Las organizaciones agrarias extremeñas miran con preocupación la situación de Cataluña. La Unión y UPA-UCE han reclamado ya al Ministerio de Agricultura controles exhaustivos para evitar la expansión de la peste porcina africana en el territorio regional, por el impacto económico que puede tener para el sector ya que obligaría a bloquear las exportaciones.

Los aparecidos en Cataluña son los primeros casos registrados en España desde noviembre de 1994 y el ministro de Agricultura, Luis Planas, aseguró este sábado que su departamento peleará para "limitar al máximo" el impacto económico de esta nueva crisis sanitaria. El miércoles ha citado a las comunidades autónomas para una reunión de seguimiento.

Enfermedad de categoría A

En la Unión Europea, la PPA está catalogada como enfermedad de categoría A, lo que obliga a los Estados miembro a adoptar medidas estrictas para su control y erradicación. El Ministerio ha solicitado al sector que extreme las medidas de bioseguridad y vigilancia en las explotaciones de porcino y jabalíes, así como en el transporte de animales, y ha recordado la obligación de comunicar cualquier sospecha a los servicios oficiales de las comunidades autónomas. Además, se han iniciado investigaciones sobre el posible origen de la enfermedad en estos animales salvajes.

La Unión califica la aparición de este foco como "muy grave" para el sector del porcino en Extremadura. Recuerda que esta enfermedad, de “alto grado de contagio”, resulta más complicada de frenar en explotaciones extensivas como las de cerdo ibérico, por la exposición continua a la cabaña de jabalíes que "expanden la enfermedad sin control".

Por el contrario, en las explotaciones estabuladas la prevención es "más sencilla", ya que el manejo en instalaciones cerradas permite reducir la posibilidad de contacto con el jabalí como vector de contagio.

Secuelas de los brotes de los 80 y 90

Las organizaciones agrarias recuerdan que la peste porcina africana provocó graves perjuicios en Extremadura durante las décadas de los 80 y 90, cuando la región no pudo exportar productos del cerdo ibérico ni siquiera tras su periodo de curación. Por ello, insisten en la necesidad de adoptar todas las medidas preventivas para evitar que se repita aquella situación, al tratarse además de una enfermedad difícil de erradicar en extensivo.

Por su parte, UPA-UCE Extremadura muestra su máxima preocupación por las consecuencias que esta enfermedad tiene para los ganaderos de la región, ya que genera "gravísimas pérdidas" a las explotaciones ganaderas de porcino y, sobre todo, a las extensivas, que es modelo mayoritario en Extremadura. "El ganado vive libremente en estas explotaciones y pueden verse infectados por la fauna salvaje, caso de los jabalíes. Por eso, las administraciones tienen que actuar rápidamente y determinar las zonas donde ya está la enfermedad para que se restrinjan los movimientos", mantiene el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos.

Por Europa

UPA-UCE denuncia que la peste porcina africana se está propagando por toda Europa a través de los jabalíes por la falta de actuación de las administraciones para realizar un control poblacional y sanitario de la fauna salvaje. Esta organización agraria lamenta que lleva reclamándolo hace mucho tiempo y que a día de hoy sigue sin asumirse por parte de las administraciones competentes.

Por esto, desde UPA-UCE reclaman a la Junta de Extremadura que realice actuaciones urgentes en la población de jabalíes para controlar la situación epidemiológica y también el crecimiento de una cabaña “totalmente descontrolada”.