Los docentes extremeños alertan de sobrecarga y faltas de respeto de alumnos y padres

La conflictividad en las aulas no se da solo entre los alumnos. Los docentes también sufren situaciones que están mermando su salud emocional. Y así lo advierte el Defensor del Profesor, un servicio prestado por el sindicato ANPE en su última memoria, en la que se constata «una cronificación del malestar emocional docente asociado a la sobrecarga burocrática, el insuficiente apoyo institucional y la falta de recursos humanos y materiales», pero también por un aumento de las faltas de respeto y las «falsas acusaciones» por parte de las familias de los alumnos.

Durante el curso pasado, medio centenar de docentes extremeños acudieron a este servicio para buscar apoyo y soluciones a sus problemas, cada vez más difíciles. «La complejidad de los casos que nos llegan es cada vez mayor, requiriendo además de asistencia psicológica y asesoramiento e incluso también intervención de nuestro servicio jurídico», señala Ana Bravo, coordinadora regional del Defensor del Profesor de ANPE.

Ansiedad, bajas...

El 60% de los casos atendidos en la comunidad extremeña padecieron ansiedad, el 26% requirió de una baja médica y otro 4% sufrió depresión. La mayoría de los casos atendidos fueron derivados por problemas con las familias, seguidos de conflictos con el alumnado. «Aumentan las falsas acusaciones de familiares de alumnos, las denuncias en el centro o la inspección y las faltas de respeto», revela el sindicato.

Bravo añade que «la sobrecarga burocrática que recae sobre el docente, la escasez de recursos personales en los centros y el escaso apoyo administrativo, incrementa el nivel de ansiedad y el síndrome de Burnout entre el profesorado». Aun así, la coordinadora del servicio en Extremadura revela que las situaciones de conflictividad que llegan al servicio son solo una pequeña parte de las que sufre el personal docente en realidad. «Los casos que nos llegan son una parte de los que suceden en el día a día, recurren a nosotros generalmente el profesorado que no ha encontrado solución o respaldo a nivel de centro o por parte de la administración educativa, ya que en muchas situaciones se resuelven en el propio centro gracias a las normas de convivencia que se han ido estableciendo».

El papeleo... un obstáculo permanente

El sindicato ANPE denuncia que la sobrecarga burocrática sigue siendo el principal factor de desmotivación y estrés entre el profesorado. La implantación de la Lomloe, la proliferación de coordinaciones y proyectos sin dotación económica y la falta de personal administrativo asegura que han convertido el papeleo, ya sea físico o digital, en un obstáculo permanente para la labor docente.

«Mientras la sociedad cada vez exige más al profesorado, las administraciones siguen sin dotarlo de los recursos y tiempo necesario para afrontar las nuevas exigencia», denuncia ANPE, que pone el acento en la infradotación de las plantillas («con profesores que llegan a atender a más de 250 alumnos) y la escasez de recursos de apoyo en los centros «Estamos convirtiendo los centros en espacios asistenciales donde los profesores asumen funciones que no les corresponden, sin respaldo ni formación específica, y eso termina pasando factura a su salud y a su bienestar emocional».

Piden medidas urgentes

Por todo ello, ANPE, que a nivel nacional lidera la representación sindical entre el personal docente no universitario, considera «imprescindible» que las administraciones aborden de forma urgente medidas concretas como el refuerzo de las plantillas docentes, la dotación suficiente de personal de administración y servicios en los centros, la simplificación burocrática, la habilitación de entornos digitales accesibles, la reducción del horario lectivo del coordinador de bienestar para el desarrollo de sus funciones, un mayor apoyo a los docentes víctimas de conductas contrarias a la convivencia o la reducción de ratios en todas las etapas educativas.

Asimismo, entro otros asuntos sobre la inversión y la inclusión educativa, también insiste en la necesidad de reconocer como enfermedades profesionales del profesorado los problemas relacionados con la salud mental, elaborar un estatuto docente que regule derechos y deberes y establezca una verdadera carrera profesional, y garantizar una estabilidad normativa que asegura la durabilidad razonable de las programaciones y la planificación realizadas por el profesorado.