Bautista, en la manifestación contra la corrupción de Pedro Sánchez: "Extremadura es testigo"

Una amplia delegación del Partido Popular de Extremadura, encabezada por su secretario general, Abel Bautista, ha estado presente este domingo en Madrid en la concentración 'Mafia o democracia' para oponerse a la forma de gobernar "totalmente corrupta" de Pedro Sánchez.

Alrededor de 80.000 personas, según fuentes del PP, se han concentrado en el Templo de Debod de Madrid para defender que "no es un error puntual o un tropiezo, no son dos o tres personas, es su sistema, su mecanismo, su forma de llegar y su forma de estar en el poder".

Miembros del PP de Extremadura en la manifestación contra Sánchez en Madrid. / PP de Extremadura

El sanchismo en la cárcel

"No se trata de casos aislados, se trata de que el sanchismo ya ha entrado en la cárcel", ha manifestado Bautista, quien ha señalado que los "escándalos de corrupción cercan al Gobierno: al propio presidente, a su entorno personal más inmediato y a su partido".

Así, Bautista ha dicho que en Extremadura se es testigo de la "corrupción del Partido Socialista" en relación con el caso que involucra al hermano de Pedro Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha informado el PP extremeño en nota de prensa.

"Hoy nos unimos a miles de ciudadanos, que con independencia de las siglas, estamos juntos bajo una misma bandera que es la de la decencia, porque creemos que se puede estar en política de una manera transparente y honesta para servir al ciudadano y no para servirse a uno mismo", ha asegurado el secretario general del PP de Extremadura.

PI STUDIO

Guardiola invita a participar

La presidenta de la Junta de Extremadura y del PP regional, María Guardiola, invitó este sábado invitado a la concentración de este domingo en Madrid porque la "corrupción que rodea" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "insoportable". "No es una cuestión de siglas, sino de decencia, respeto y democracia. Este domingo, alza tu voz. Mafia o democracia, tú decides", manifestó en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Guardiola ha señalado que la "corrupción se persigue" y "no se tapa con silencio", por ello ha recalcado que "esto no va de partidos, va de decencia, de respeto, de valores".

Miles de asistentes

Alberto Núñez Feijóo realizó este domingo toda una demostración de fuerza del Partido Popular (PP) al reunir a decenas de miles de personas (40.000, según la delegación del Gobierno; el doble, según los organizadores) en el Templo de Debod de Madrid, a menos de un kilómetro de la sede del PSOE en Ferraz.

El líder del PP comenzó incluso presumiendo de ello, en lo que incluso pudo entenderse como un dardo velado a Vox. "Una macro manifestación en cuatro días es algo que en España solo puede hacer el PP. Era un desafío logístico y está siendo un éxito", proclamó al principio de su discurso, aludiendo a la convocatoria realizada el pasado jueves, tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.

Presidentes autonómicos

Feijóo, que estuvo precedido en el uso de la palabra por el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida y por la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y acompañado por casi todos los presidentes autonómicos del PP y por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, arremetió con dureza contra "la corrupción política, económica, institucional y moral del sanchismo", y aludiendo por vez enésima a sus compañeros en el coche en el que hizo la campaña de las primarias de 2017, aseguró que todos (Santos Cerdán además de Ábalos y Koldo) han estado ya en la cárcel, y que "solo falta el uno. Que no sabe, que no le consta, que no lo recuerda".

La gente comenzó a corear: "Pedro Sánchez, a prisión", un lema que se apoderó de la concentración, y que estuvo en línea con lo dicho por Ayuso, que vaticinó que "el tiempo pondrá a Sánchez donde se merece, si no es en la cárcel", o con Almeida, que afirmó en el primer discurso de la mañana que si "Vito Corleone" era el jefe de su clan Sánchez lo es "del sanchismo".