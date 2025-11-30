Una discusión por dinero, motivo por el que un hombre lleva 20 horas atrincherado en su casa en Cilleros (Cáceres)

La tarde del sábado en Cilleros (Cáceres) se vio abruptamente alterada cuando Ramón, un vecino de unos 36 años del municipio, se atrincheró en su domicilio armado con un cuchillo, profiriendo amenazas contra los viandantes que pasaban por la zona. El incidente comenzó alrededor de las 17.00 horas en el número 4 de la calle Gitanita, a escasos metros del Centro Social, y ha mantenido en vilo a esta localidad de apenas 1.500 habitantes.

Según testigos, el hombre, visiblemente alterado, gritó y amenazó a quienes trataron de acercarse para tranquilizarlo, llegando incluso a hacer amago de quitarse la vida. Ante la imposibilidad de reconducir la situación, varios vecinos alertaron a los servicios de emergencia.

La Guardia Civil a las puertas de la vivienda del hombre atrincherado. / Carlos Gil

Tras hablar con fuentes familiares, este diario puede confirmar que el motivo por el que se originó la discusión que desencandenó el atrincheramiento fue el dinero. “Estuvimos todo el día cogiendo aceitunas en el campo. Cuando llegamos a casa, en torno a las cinco de la tarde, le pidió dinero a su madre. Ella se negó a dárselo, y entonces comenzó la escalada de la riña”, cuenta José, padre de Ramón.

Ellos estaban en el interior de la vivienda cuando todo ocurrió, pero lograron salir gracias al trabajo de la Guardia Civil. Han tenido que pasar toda la noche fuera de su casa por culpa de la acción de su hijo: “Me duele tener que irme a dormir a casa de mi vecina, teniendo la mía. Además, se ha metido dentro y tiene todas mis pastillas. No he podido tomármelas en toda la noche”, explica.

“Lo estamos pasando muy mal toda mi familia y yo, sobre todo mi mujer. No hemos dormido en toda la noche. Era un chico tranquilo, pero ha tenido muchos problemas. Solo queremos que esto termine cuanto antes y podamos regresar a nuestro hogar”, concluye.