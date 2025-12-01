Los 12 nuevos Soletes de Extremadura donde celebrar la Navidad: restaurantes, conventos y cafeterías

Fue en 2021 cuando la Guía Repsol dio un paso importante para ampliar su mirada más allá de los grandes templos de la gastronomía. Conscientes de que hay numerosos rincones que, por su carácter informal y humilde, nunca aspirarían a un Sol Repsol, nació una nueva distinción: los Soletes, la calificación más joven de la prestigiosa publicación culinaria dirigida a esos espacios con encanto y que se diferencian por su cercanía, su propuesta apetecible y su buen ambiente.

A modo de versión navideña, la guía ha concedido 300 nuevos Soletes a nivel nacional, de los cuales, doce se encuentran en Extremadura. Esta cifra aumenta hasta 156 el número de establecimientos con esta distición en la región.

Tres conventos premiados

La gran novedad de esta edición es el reconocimiento de la repostería conventual. Por primera vez, 26 conventos repartidos por todo el país han sido reconocidos como Soletes, marcando un hito al incluir congregaciones religiosas en una guía gastronómica. Entre ellos, tres pertenecen a la comunidad extremeña: el Convento de Santa Clara en Llerena, el Convento de Nuestra Señora de la Salud en Garrovillas de Alconétar y el Convento de San Pablo en Cáceres. Un premio que se debe a las recetas centenarias heredadas de sus hermanas y su desempeño artesanal, que en algunos casos guardan la tradición de toda una provincia.

Restaurantes, bares y churrerías

El resto del listado regional está compuesto por bares de barrio que traen recuerdos de toda una vida, restaurantes elegantes donde se unen grupos grandes y pequeños y una de las churerrías más queridas por la ciudadanía cacereña. Unos espacios que se vuelven aun más especiales en fechas clave de la Navidad, con esa sobremesa que se queda grabada durante años, el primer brindis del año o el chocolate con churros después de un paseo por la ciudad iluminada.

En la provincia de Cáceres, destacan La Vieja y ¡Churros Factory! en la capital; La Bodega de Pérez en Montánchez; y La Parrilla y La Casuca en Plasencia.

En la provincia de Badajoz, añaden este sello Neo Dadá y Mentidero en Badajoz, La Tahona en Alconchel y Asador Donoso en La Haba.